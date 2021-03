Centimeter fra stor triumf

For anden dag i træk var det lige ved og næsten for cykelrytteren Mads Pedersen i etapeløbet Paris-Nice.

Trek-danskeren blev afleveret perfekt på opløbet i Amilly, men blev spurtbesejret af hollænderen Cees Bol, der kører for holdet DSM.

Danskeren blev nummer to, mens australske Michael Matthews fra BikeExchange kørte over stregen på tredjepladsen.

Matthews overtager samtidig løbets førertrøje, mens Mads Pedersen nu er nummer to i klassementet.

Etapen blev indledt med et udbrud bestående af de to belgiere Sander Armée og Dries De Bondt.

Armée og De Bondt, som kører for henholdsvis Qhubeka og Alpecin-Fenix, blev dog hentet tidligt, da farten blev øget bagved på grund af forsøg på at splitte feltet i sidevinden.

Med lidt over 70 kilometer igen førte Quick-Step an i endnu et forsøg på at dele feltet, og det lykkedes kortvarigt.

Flere grupper blev sat af, men lysten til at fortsætte med at hamre igennem i sidevinden forsvandt, og så var alt samlet på resten af etapen.

Som ventet kulminerede det hele i en spurt.

Mads Pedersen var let at genkende, fordi han kørte i den grønne pointtrøje.

Danskeren var ellers kun nummer tre i konkurrencen, men Sam Bennett var iklædt førertrøjen, mens franskmanden Arnaud Demare kørte rundt i den franske mestertrøje.

I en hektisk afslutning holdt Pedersen sig dygtigt fremme og lå perfekt til at snuppe sin første etapesejr i det franske løb.

Hurtigt måtte han dog sande, at Bol kom buldrende med en højere tophastighed. Pedersen kan dog glæde sig over, at han trådte et skridt længere op ad podiet efter søndagens tredjeplads.

Bennett, der vandt søndag, blev nummer fem.

Fuglsang kæmpede forgæves: Vi arbejdede ikke godt sammen

Stjernens triumf: Formidabel afslutning

Lønnen i de 12 Superligaklubber: Spare-succesen i Brøndby