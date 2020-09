Centimeter fra triumf

Den danske cykelrytter Mads Pedersen (Trek) var tirsdag blot nogle få centimeter fra at tage sejren på 1. etape af BinckBanck Tour.

Sidste års verdensmester fik placeret sig godt i den afgørende massespurt, men manglede lige nøjagtig den sidste fart.

I stedet gik sejren til belgiske Jasper Philipsen (UAE). Tredjepladsen tog den tyske Bora-sprinter Pascal Ackermann (Bora) sig af.

Tirsdagens etape var 132,1 kilometer lang og relativt flad.

Der var derfor ret bred enighed i feltet om, at tingene skulle afgøres i en massespurt. Med cirka fem kilometer tilbage af etapen betød et stort styrt, at feltet blev splittet, og en mindre gruppe skulle dyste om sejren.

Mads Pedersen lå godt til og fik også god hjælp fra sit Trek-mandskab til at sidde rigtigt i finalen. Han lå foran Philipsen, da han åbnede sin spurt, men belgieren havde lige lidt mere power i sidste ende.

BinckBanck Tour fortsætter med yderligere fire etaper frem til 3. oktober.

Foruden Mads Pedersen er Danmark repræsenteret i løbet ved Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation), Søren Kragh Andersen (Sunweb), Asbjørn Kragh Andersen (Sunweb) og Mathias Norsgaard (Movistar).

BinckBanck Tour, der tidligere hed Eneco Tour, er et World Tour-løb.

