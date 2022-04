Chefen: Fuglsang kan overraske

Hidtil i 2022 har Jakob Fuglsang været et stykke fra det niveau, der for tre år siden skaffede ham sejren i Liège-Bastogne-Liège.

Men den danske cykelrytter har fuld tillid fra holdet, der har udnævnt ham som kaptajn sammen med canadieren Michael Woods i søndagens løb.

Det siger Israel-Premier Techs sportsdirektør Eric Van Lancker til holdets hjemmeside.

- Vi går ind til Liège-Bastogne-Liège med stor tro på tingene som hold. Vi er motiverede for at slutte klassikerne med vores bedste resultat. Vi har nok ikke en af topfavoritterne, men i Jakob Fuglsang og Michael Woods har vi to stærke bud.

- Jakob har selvfølgelig vundet før, og Michael er sluttet i top-10 i alle sine fem deltagelser, inklusive andenpladsen i 2018, siger Van Lancker, der selv vandt løbet i 1990.

Fuglsang havde sin bedste sæson i karrieren i 2019, hvor han kørte med om sejren i adskillige store endags- og etapeløb.

Også det følgende år var danskeren godt kørende, men siden har der været længere mellem resultaterne. Den seneste sejr kom i hus i august 2020, da Fuglsang hentede sin anden monumentsejr i Lombardiet Rundt.

Efter skiftet til Israel-Premier Tech forud for denne sæson har han stadig sin første top-10-placering til gode i et stort endagsløb.

Han forventer dog at være en del af det sjove selskab søndag.

- Jeg tror, at det bliver et hårdt løb som altid. Men jeg forventer, at vi kan sidde der med to mand i finalen, hvis vi spiller vores kort rigtigt.

- Vi må se, hvordan vi kan spille kortene, men holdet kører godt, og vi var i den rigtige position i Flèche Wallone, så hvis vi kører på samme måde i Liège-Bastogne-Liège gør det livet en del nemmere for os. Jeg har store forhåbninger for søndagens løb, siger Fuglsang.

Som navnet indikerer, starter og slutter klassikeren i Liège. Der skal i alt køres 257,2 kilometer, før vinderen kan kåres.

Lotto Soudals Andreas Kron har ligesom Fuglsangs holdkammerat Mads Würtz Schmidt meldt fra på grund af sygdom.

Til gengæld ventes Søren Kragh Andersen (DSM), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Christopher Juul-Jensen (BikeExchange) samt Jonas Gregaard, Jacob Hindsgaul, Anthon Charmig og Morten Hulgaard (alle Uno-X) at deltage.