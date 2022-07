Chefen hylder Trine: - Hun betyder meget

- Trine betyder rigtig meget for ham.

Der var pæne ord at hente hos Jonas Vingegaards sportsdirektør, Merijn Zeeman, som Ekstra Bladet mandag fangede foran Jumbo-Vismas hotel.

Zeeman roste blandt andre Jonas Vingegaards kæreste, Trine Marie Hansen, og han mener, at hun er vital for den vilde udvikling, den 25-årige dansker har været igennem de seneste år.

- Hans exceptionelle talent har fået ham så langt frem, og hans kæreste, Trine, betyder rigtig meget for ham. Hun giver ham ro i sindet og balance, og hvert år er han bare blevet bedre. Danmark kan godt være stolt af ham, siger Zeeman.

Datteren Frida måtte til sidst give fortabt i Trines arme. Foto: Claus Bonnerup

- En super fest

Jonas Vingegaards Tour-sejr blev naturligvis fejret med manér søndag aften, hvor Jumbo-Visma-holdet holdt en fest med kærester og ægtefæller i den hollandske ambassaderesidens i Paris.

Det var derfor også en meget træt Zeeman, der troppede op foran hotellet dagen derpå. De havde haft sig en rigtig god fest.

- Alle var selvfølgelig trætte efter næsten en måned væk fra deres hjem, men vi fik lækker mad, gode drinks. Mænd og konerne var der, så det var en super fest.

Merijn Zeeman kan være godt tilfreds med sig selv og sit hold, der dominerede Tour de France fra start til slut. Foto: Per Rasmussen

Festen blev holdt på den hollandske ambassade, hvor også den danske statsminister, Mette Frederiksen, var at finde, og det var noget, Zeeman var beæret over.- Det var en meget stor ære, at hun var der sammen med alle de andre.

Festen og hyldesten til Jonas Vingegaard er dog ikke færdig endnu. Tirsdag skal danskeren nemlig med hele Jumbo-Visma-holdet til Holland for at modtage en hyldest.

Og på onsdag kommer den 25-årige dansker til København, hvor han først bliver hyldet på Rådhuspladsen og senere på dagen i Tivoli.

Annonce:

