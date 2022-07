Chefen i feltet: Hjulpet af konkurrent

Det har sine fordele at være i den gule førertrøje, når man kører Tour de France.

Det kom til udtryk, efter at Jonas Vingegaard var en tur i asfalten på 15. etape.

- I går (søndag, red.), da jeg styrtede og kom tilbage til feltet, der hjalp Hugo Houle fra Israel (Israel-Premier Tech, red.) mig frem i feltet. Så tak til ham. Det er jeg glad for, at han gjorde, siger danskeren til Jumbo-Vismas officielle kanaler.

Selvom trøjen aftvinger respekt i feltet, hører der også forpligtelser med, når etaperne er slut.

Jonas Vingegaard slap heldigvis med overfladiske skræmmer efter sit styrt på 15. etape. Foto: Claus Bonnerup

Når man er iført den gule trøje, skal man blandt andet stille op til obligatorisk pressemøde og dopingkontrol. Den slags kan trække ud. Men heller ikke den del har Jonas Vingegaard oplevet som et problem.

Faktisk snarere en fordel.

- Jeg troede, jeg ville være tre timer senere på hotellet end de andre fra holdet. Men nu har jeg været så heldig at have politieskorte fra målområdet, så jeg er nærmest den første, der har været tilbage, siger Jonas Vingegaard.

Dertil kommer al medieomtalen og det store pres udefra. Men Jumbo-Visma-kaptajnen har helt droppet at læse nyheder under dette års Tour.

- Jeg tror ikke, det gør noget godt for noget som helst. Jeg synes, det er bedre at fokusere på mig selv. Jeg er egentlig ligeglad med, hvad folk synes om mig, siger han.

Når Jonas Vingegaard har været på podiet efter etapen, venter den obligatoriske dopingprøve og pressemøde. Foto: Guillaume Horcajuelo/Ritzau Scanpix

Inden de afgørende Pyrenær-etaper, der skydes i gang tirsdag, er Jonas Vingegaard 2 minutter og 22 sekunder foran den nærmeste konkurrent, Tadej Pogacar.

Men også andre ryttere i feltet har drømme om en podieplads eller måske endda Tour-sejren.

Derfor kan det blive en reelt scenario, at de andre hold slår sig sammen for at flå den gule trøje af danskeren.

Jonas Vingegaard slipper dog ikke trøjen uden kamp.

- Det vil ikke være optimalt, hvis de prøver at lave alliancer og angribe mig. Men hvis de gør det, så må vi tage den derfra og gøre vores bedste for at forsvare trøjen, siger han.

