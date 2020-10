Chefens ord: - Det værste er bag os

Mauro Vegni har taget plads inde i skyggen. Helt bagerst i den lille lyserøde pavillon.

Her sidder den 59-årige Giro-boss godt gemt væk fra solens stråler og den store folkemængde, der i fællesskab bager op til 2. etape på Piazza della Repubblica i Alcamo.

Uden løbsdirektørens indsats hen over sommeren havde det enorme torv formentlig været tæt på mennesketomt disse timer. Men når Giro d’Italia kommer byen, åbner samfundet sig op. Selv på en søndag formiddag.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Piazza della Repubblica var fyldt med mennesker inden starten på 2. etape i årets Giro d'Italia. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Oprindelig var det ikke planen, at etapeløbet skulle begynde her på Sicilien. Og da slet ikke i oktober. Men da coronavirussen i foråret begyndte sin hærgen i Europa, fældede pandemien også det oprindelige program: Giro-starten i maj blev udskudt og flyttet væk fra Ungarn.

- Det har selvfølgelig været svært. Særligt i begyndelsen, mens pandemien var på sit højeste, anede vi ikke, hvad der ville ske. Vi vidste ikke hvor lang tid, coronavirussen ville fortsætte med at hærge i landet og hvilken forandringer, den ville medføre, siger Vegni til Ekstra Bladet.

- Så snart tilstanden i samfundet var i bedring, begyndte vi at planlægge en ny start. Ungarn var ikke længere muligt, men vi havde allerede en aftale med Sicilien som startområde i 2021, så vi bad om, at få det rykket til i år, fortæller han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Alcamos borgere sender Giro-feltet ud af startbyen med festlig stemning. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Musikken buldrer fra de store højtalere nær løbsdirektøren, og larmen bliver kun afbrudt, når konferencieren oppe på scenen gejler publikum op. Mange ansigter er delvist gemt bag mundbind, men mimikken skinner alligevel tydeligt igennem. Det er en glædens dag.

Man skal ikke tage fejl af Giroens betydning på disse kanter. Det er meget mere end et cykelløb. Særligt under de nuværende omstændigheder, påpeger Vegni.

- Det handler ikke kun om, at vi kan afvikle sport igen. Det drejer sig om at sende et positivt signal til hele nationen, efter at landet har været så meget igennem med pandemien. Giro d’Italia er en del af den italienske historie. Med afviklingen ønsker vi også at give håb om, at det værste er bag os, siger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------



Vinderen af anden etape, Diego Ulissi, og resten af Giro-feltet er under stor beskyttelse. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Ingen Tour-regler

Man kan planlægge meget, men alt er ikke muligt at organisere sig ud af. Især ikke midt i en global pandemi.

Som det var faremomentet i Tour de France, er coronavirus også i Giroen en skjult modstander, der i værste fald kan sætte en kæp i hjulet på afviklingen af hele løbet.

I Frankrig lød reglementet undervejs, at to smittede på et mandskab ville medføre hjemsendelse af hele holdet. Den procedure har de italienske arrangører ikke valgt at kopiere, fortæller Mauro Vegni.

- Her arbejder vi efter anderledes regler i forhold til Touren. Holdene i Giroen består af op til 40 tilknyttede personer, og jeg synes ikke, det ville være fair over for hele mandskabet, hvis samtlige ansatte skulle tage hjem, fordi to personer er smittede. Det kan fx være, at den ene er en chauffør, og den anden er mekaniker, siger løbsdirektøren.

- Hvis der kommer en positiv coronaprøve, vil vi efterfølgende teste hele holdet. Men vi vil ikke bede dem om at forlade løbet, siger Vegni.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De italienske cykelfans har fået en formidabel åbning på Giroen. Først vandt Filippo Ganna enkelstarten, og på 2. etape sejrede landsmanden Diego Ulissi. Førstnævnte er stadig i førertrøjen mandag. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Løbsdirektøren understreger, at situationen kan ændre sig undervejs, hvis eventuelle smittetilfælde finder sted. Først og fremmest handler det om at begrænse risikoen for, at det sker.

- Du spørger mig, om jeg er bange for, at vi ikke når til Milano. Hertil må jeg bare sige, at vi alle sammen er nødt til at være meget opmærksomme, påpeger Vegni.

- Det handler ikke kun om os som arrangører i forhold til restriktioner for at undgå smittespredning. Men også holdene, fans, medier og alle andre skal være forsigtige. Særligt i lyset af at smittetallet i Italien langsomt begynder at stige igen, fortæller Giro-bossen.

Stor dansk præstation i Giroen

Nyt mareridt for Jakob Fuglsang

Nu afslører managereksperten sit hold - og fiduserne

Flere røde kort, tak