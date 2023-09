Chefens telefon er rødglødende Det er stukket helt af

Da de danske herreryttere i 2021 endte øverst på podiet 11 gange til World Tour-løb, tangerede de dansk cykelsports rekord fra 1993. Sidste år nåede de 10 sejre og red videre på succesbølgen.

Hos Danmarks Cykle Union (DCU) forventede man, at bølgen havde nået sit højeste, og man drømte om, at den kunne holde et par år endnu på samme niveau. Ingen kunne dog forudse, hvad 2023 ville bringe.

For mens cykelåret endnu ikke er slut, og flere sejre kan komme til, har rytterne allerede smadret rekorden for danske World Tour-sejre på et år.

21 gange har en rytter med rødbedefarvet pas betrådt podiets øverste trin på cykelsportens højeste niveau. Det være sig etapesejre, samlede sejre i etapeløb samt endagsløb.

Og den succes kan i den grad mærkes hos DCU, fortæller elitechef Morten Bennekou til Jyllands-Posten.

Annonce:

- Jeg er blevet kontaktet af flere udenlandske journalister, der vil høre, hvad der foregår i Danmark. Der var allerede en øget opmærksomhed sidste år og året forinden. Men nu er det jo stukket helt af, siger han til avisen.

Foto: René Schutze/Ritzau Scanpix

Senest har både Andreas Kron og Jonas Vingegaard hentet etapesejre i det igangværende Vuelta a España, hvor sidstnævnte stadig er i spil til den samlede sejr.

De to sejre betød også, at danske ryttere har vundet etaper i alle tre grand tours - Giro d'Italia, Tour de France og Vueltaen - i år. En bedrift, som også er uden fortilfælde i dansk cykelsport.

- I 2021 sagde vi, at det næppe kunne blive vildere end den hidtidige rekord på 11 sejre. Det er nærmest komisk, at vi har været så dårlige til at forudsige, hvor godt det kunne blive, siger Morten Bennekou til Jyllands-Posten.

De 21 sejre er fordelt på otte forskellige ryttere, som foruden Vingegaard og Kron tæller Mads Pedersen, Kasper Asgreen, Mattias Skjelmose, Mikkel Bjerg, Magnus Cort og Søren Kragh Andersen.