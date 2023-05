Chok: Mads Pedersen udgår af Giro d'Italia

Al håb om en pointtrøje og flere etapesejre for Mads Pedersen i årets Giro d'Italia forsvandt som dug for solen fredag morgen inden 13. etape.

Her meldte Trek-Segafredo nemlig ud, at deres danske stjerne må trække sig fra løbet:

'Uheldigvis bliver vi nødt til at informere om, at Mads Pedersen ikke kommer til start på dagens etape i Giroen.'

'Mads har haft en problematisk nat med hosteri. Han vågnede op i morges med en øm hals og er ikke i stand til at køre løb,' meddeler holdet i en erklæring.

Mads Pedersens exit kommer som en stor streg i regningen for både Trek-Segafredo, men også for danskeren selv.

Med etapesejr på 6. etape og fire øvrige placeringer i top fem var der ikke bare håb om flere sejre til Pedersen, men også en realistisk mulighed for at vinde den cyklamenfarvede pointtrøje, hvor han aktuelt indtog en andenplads efter Bahrain-Victorious' Jonathan Milan.

Med hårde etaper lige om hjørnet var der endda udsigt til, at den 27-årige dansker ikke blot kunne minimere Milans føring på 24 point og måske endda erobre den. Faktisk havde Pedersen inden 12. etape set det som en mulighed for at tage del i udbruddet og opsøgte det også - uden held.

Der har været et regulært udbrud af covid under årets Giro d'Italia, der blandt andre kostede løbets førende rytter og storfavorit, Remco Evenepoel, deltagelsen. Men der er aktuelt ingen forlydende om, at det skulle være det, der har sendt Mads Pedersen ud.

Giroens tilbageværende 135 ryttere skal fredag ud på 199 km fra Borgofranco d'Ivrea til skisportsstedet Crans-Montana. En meget hård dag med flere end 5000 højdemeter og tre bjergpas i sværeste kategori.