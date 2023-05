Chok: Remco Evenepoel udgår af Giro d'Italia

Han har lige vundet søndagens enkeltstart og overtaget den lyserøde førertrøje.

Men nu må fænomenet Remco Evenepoel (Quick Step) udgå af årets første Grand Tour, Giro d'Italia.

Belgieren er blevet testet positiv for covid-19 og må derfor ikke fortsætte løbet. Det skriver han på sin Twitter-profil.

'Det er med tungt hjerte, at jeg må annoncere, at jeg forlader Giro d'Italia på grund af covid-19 efter at have taget en rutinetest, der desværre var positiv', skriver stjernen.

'Min oplevelse her har været helt speciel, og jeg så frem til at konkurrere de næste to uger'.

Evenepoel takker desuden personalet og de andre ryttere.

Artiklen fortsætter under opslaget...

Den 23-årige belgier var en af Giro d'Italias helt store favoritter og blev spået til at skulle køre mod Primoz Roglic (Jumbo-Visma) om den endelige sejr.

Han vandt da også to af løbets første ni etaper.

Efter søndagens enkeltstart, som Evenepoel vandt foran Geraint Thomas (INEOS) og Tao Geoghegan Hart (INEOS), førte belgieren det samlede klassement med 45 sekunder til netop Thomas på andenpladsen og 47 sekunder til Roglic på tredjepladsen.

Remco Evenepoels exit betyder dermed, at Geraint Thomas overtager den lyserøde førertrøje.

Flere stjerner har ligeledes forladt løbet med covid-19, heriblandt tempospecialisten Filippo Ganna (INEOS) og den tidligere Tour-toer Rigoberto Urán (EF Education).