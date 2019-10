Chokerende billede: Afslører de vildeste ben

Janez Brajkovic har skabt mange overskrifter gennem sine mange år som cykelrytter.

Den nu 35-årige slovener blev af mange spået en stor karriere, da han i midten af 2000'erne fik sit gennembrud. Ja, faktisk blev han hentet til Discovery, der så potentiale i ham til måske at kunne tage over efter Lance Armstrong.

På trods af flere gode resultater fik Brajkovic aldrig et afgørende gennembrud i de helt store løb, og efter et par sæsoner på mindre hold fik han i 2018 ti måneders dopingkarantæne.

Nu er han imidlertid klar til at tørne ud i konkurrencer igen, og derfor gik han igen i skarp træning. Det kastede en ny kontrakt med det lille slovenske Adria-mandskab af sig, og Brajkovic blev i starten af oktober udtaget til etapeløbet Kroatien Rundt.

Her kørte han sig ind på en hæderlig 38. plads - men det var nu et billede, han lagde op på sin Instagram-profil under løbet, der løb med omtalen.

Her viser han sine ben frem - og det er ben, der bærer præg af at være brugt meget.

Det var noget af en lægmuskel, Janez Brajkovic kunne vise frem under Kroatien Rundt. Privatfoto

En overdimensioneret lægmuskel pakket ind i sener og hud - ikke et gram fedt. Faktisk minder det mere om en knortet ege-kæp.

- Nu gælder det bare om ikke at fucke up, skrev han som ledsagende tekst.

Lægen fra det kroatiske skilandshold, Natasa Desnica, blev bedt om at forholde sig til billedet, og han mente ikke, at det var enestående.

- i denne sport sker det ofte.

- Jeg har set cykelryttere kort efter tre ugers løb i Italien, Frankrig og Spanien, der så lige sådan ud.

- Deres ben var utroligt tynde uden fedt under huden, og de var endda dehydreret, så man kunne se alle knogler og blodårer - også i hovedet og på kroppen. Man kunne se alle musklerne som i et anatomisk atlas, sagde Natasa Desnica.

Netop fedtprocenter er noget, Janez Brajkovic har kæmpet med.

Således forklarede han efter sin dopingdom, at han har lidt af bulimi, og at han havde indtaget det forbudte dopingstof gennem et kosttilskud, der var det eneste, han kunne holde i sig.

Janez Brajkovic' ben var allerede inden hans comeback godt brugte. Privatfoto

