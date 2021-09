Dansk og international cykelsport er lørdag ramt af en ufattelig tragedie.

Den tidligere cykelrytter og nuværende ekspertkommentator Chris Anker Sørensen var involveret i en trafikulykke i forbindelse med sit job for TV 2, hvor han skulle kommentere VM.

- Det er med stor sorg, jeg har fået meddelelsen om, at vores gode kollega Chris Anker Sørensen er død, siger sportschef på TV 2, Frederik Lauesen.

Chris Anker Sørensen blev 37 år.

Ifølge TV 2 Sporten var Chris Anker Sørensen ude på en cykeltur, da han blev ramt af en bil.

Han døde senere af sine kvæstelser, oplyser tv-stationen.

Chris Anker i selskab med Rolf og Ritter i september sidste år. Foto: Tariq Mikkel Khan

Chris Anker Sørensen var en anerkendt og respekteret kommentator, der med sin store indsigt, viden og altid lune humør lyste op i kommentatorboksen - i selskab med folk som Dennis Ritter og Rolf Sørensen.

Han efterlader sig hustru og to børn. TV 2 oplyser, at stationens medarbejdere i Belgien alle er blevet tilbudt krisehjælp. De kan nu selv beslutte, hvorvidt de ønsker at blive i Belgien under VM - eller om de vil hjem til Danmark.

Som aktiv cykelrytter nåede han over 13 sæsoner at deltage i 12 af de såkaldte Grand Tours - Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España. 12. pladsen i Vueltaen i 2011 var hans bedste resultat.

Han nåede et højdepunkt i karrieren, da han blev dansk mester i linjeløb i 2015.

Han nåede som aktiv at repræsentere Team Designa Køkken, Team CSC, Fortuneo-Vital og Riwal, inden han stoppede karrieren i 2018.