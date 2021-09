Chris Ankers bror knust

Allan Bo Andresen fortæller nu, hvor knust han er over at have mistet sin lillebror, Chris Anker Sørensen.

Den kendte og elskede cykelrytter og kommentator mistede på tragisk vis livet lørdag, da han under en cykeltur i Belgien blev kørt ned af en bil.

For Allan Bo Andresen er det ikke bare en bror - men også en ven, han har mistet.

- Vi har desværre på helt uforståeligt vis, mistet verdens bedste søn, bror, svoger, farbror, den folkekære Chris Anker, skriver han på Facebook.

De to nåede at køre sammen i to sæsoner på Team Designa Køkken, inden Allan Bo stoppede sin karriere som cykelrytter. Den 12 år yngre Chris Anker var der kun lige begyndt som professionel rytter.

- Jeg er så ekstrem glad for alle de sjove ting vi nåede at opleve sammen, i hans alt for korte liv. Vi fik lov at udleve vores cykeldrøm sammen. Jeg var der, da han vandt sin første prof-sejr i Norge. Husker tydeligt hvor stolt jeg var på hans vegne, og hvor ydmyg og taknemlig han var for den hjælp vi team kammerater havde givet ham, skriver han.

Brødrene Allan Bo og Chris Anker sammen på Team Designa Køkken i 2006. Arkivfoto: Lars Rønbøg/Getty Images

- Jeg ved Chris ville have vi skulle mindes ham med et smil, men lige nu er det med tårer. Jeg er voldsom ramt og ubeskrivelig trist, og når jeg tænker på hvordan jeg har det, kan jeg slet ikke bære tanken om hans 3 vidunderlige piger, som han efterlader i dyb sorg, samt vores mor, som skal igennem dette mareridt igen, skriver Allan Bo Andresen.

Chris Anker Sørensens ulykke skete kort inden starten på VM-ugen i cykling, der var årsagen til den danske rytters tilstedeværelse i Belgien - som ekspertkommentator for TV 2 Sporten.

Mens hele TV 2's hold i Belgien valgte at rejse hjem og overlade dækningen af VM til kollegaer hjemme i Danmark, er det væltet ind med hilsner, kærlighed og hyldest til manden, der af flere er blevet beskrevet som en mand, alle kunne enes om at holde af.

Rytteragenten Moreno Nicoletti, der i en periode havde Chris Anker i stalden, har sagt det meget præcist:

- Chris var en god mand. En ordentlig mand, som altid var meget venlig og taknemmelig. Han var min klient, men han var også min ven. Jeg har mistet en ven.