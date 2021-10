Chris Ankers cykeltøj solgt for flot beløb

Chris Anker Sørensen har på trods af sin alt for tidlige død tidligere i år alligevel ydet et væsentligt bidrag til årets indsamling for Knæk Cancer.

Således har et sæt af Chris Anker Sørensens cykeltøj været på auktion til fordel for indsamlingen, da han selv altid bidrog til Knæk Cancer.

Og det med en vis succes. Tøjet havde nemlig ved afslutningen af auktionen lørdag kl. 18 indbragt 37.502 kroner. Men her får den heldige vinder altså også både en trikot, bukser, strømper og en overtræksjakke.

Det skriver journalist og Chris Ankers Sørensens medkommentator gennem mange år, Dennis Ritter på Facebook.

'Det er simpelthen så rørende, overvældende og flot at tænke på, at han også på denne måde, og efter sin død, gør en forskel!'

'Tusind, tusind tak for hjælpen og buddene' skriver Dennis Ritter i opslaget, som Ekstra Bladet har fået lov til at dele.

Sættet var doneret til det velgørende formål af Chris Ankers familie, og der siden torsdag været mulighed for at byde på tøjet på auktionen.

Hver en krone går ubeskåret til Knæk Cancer, som er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og TV 2.

Chris Anker Sørensen gik i en alder af 37 år tragisk bort i en trafikulykke tilbage i september i Belgien.

Han var i Belgien for at dække VM i landevejscykling for TV 2, og han var ude at besigtige enkeltstartsruten, da ulykken fandt sted.