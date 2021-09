Chris Ankers enke: - Et ubeskriveligt chok

Chris Anker Sørensens død kom som et chok for ikke bare det cykelsports-elskende publikum, men for hele Danmark.

Mest forfærdeligt var det naturligvis for hans familie hjemme i Danmark.

Han enke, Michelle Sørensen, har over for sin mands arbejdsgiver, TV 2, nu sat ord på, hvad det var for et chok, der ramte hende:

- Det var et helt ubegribeligt chok, der ramte hele vores familie, da min mand, Chris Anker Sørensen, i lørdags afgik ved døden i et meningsløst trafikuheld i Belgien.

- Sorgen og savnet er ubeskriveligt stort, og intet kan lindre den svære proces, vi nu skal igennem, siger Michelle Sørensen, der også fortæller, at det i denne svære tid varmer med alle de kærlige ord og omsorg, hun og døtrene har modtaget fra nær og fjern.

Chris Anker Sørensen var lørdag taget til Belgien med TV 2 for at kommentere VM i cykling. Efter en frokost med kommentator Rasmus Staghøj tog han sin cykel for at cykle VM-ruten igennem, så han var velforberedt til herrernes enkeltstart dagen efter.

Men han kom aldrig tilbage til hotellet i Brügge.

Tæt ved byen Zebrugge blev han ramt af en varevogn ved en cykelpassage af en større vej, og han døde af sine kvæstelser.

Chris Anker Sørensen blev 37 år, og han efterlader sig hustruen Michelle og to døtre.