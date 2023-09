Colombianer overspurter favorit og nupper Vuelta-sejr

Den colombianske cykelrytter Sebastián Molano (UAE) blev afleveret perfekt af sit hold og kunne dermed sikre sig sejren på torsdagens 12. etape af Vuelta a España.

Forhåndsfavoritten australske Kaden Groves (Alpecin), der har nuppet to sejre i årets Vuelta, trådte ud af sin pedal i finalen og måtte nøjes med en andenplads. Boy van Poppel (Intermarche) blev nummer tre.

I toppen af klassementet var der ingen forskydninger, og Jumbos Sepp Kuss kunne uden problemer forsvare sin røde førertrøje.

Spanske Marc Soler (UAE) indtager fortsat andenpladsen 26 sekunder efter Kuss, mens Remco Evenepoel (Quick-Step) er lidt over et minut efter på tredjepladsen.

Torsdagens rute bød ikke på de store stigninger, og der var dermed lagt op til en afgørelse blandt feltets hurtigste folk.

Det betød også, at der ikke var den store interesse for at komme med udbruddet fra etapens begyndelse.

Annonce:

To ryttere, Jetse Bol (Burgos-BH) og Abel Balderstone (Caja-Rural), vristede sig kort efter start løs fra feltet, der aldrig gav dem længere snor end et par minutter.

Med små 40 kilometer til mål var det slut for de to lykkeriddere.

Kaden Groves var den store forhåndsfavorit, og derfor var det også hans mandskab, Alpecin, der sad i fronten af feltet på størstedelen af etapen.

Det så ud til, at australieren ville blive afleveret perfekt i spurten, men med få hundrede meter til mål kom UAE-holdet frem og fik lanceret Molano.

Groves trådte samtidig ud af sin pedal, da han skulle starte sin spurt, og dermed kunne Molano køre først over stregen, selvom Groves kom med høj fart bagfra.

Torsdagens etape var for Sepp Kuss og resten af klassementsrytterne stilhed for stormen. Både fredag og lørdag venter etaper, hvor bjergbenene for alvor bliver testet for de klatrestærke ryttere.

Fredag er der stort set ikke en flad kilometer på etapen, der ender på toppen af det velkendte Tour de France-bjerg Tourmalet, mens lørdagens etape også slutter opad.