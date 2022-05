Colombianer tager sin største sejr efter flot bjergkørsel

Colombianske Santiago Buitrago (Bahrain) sparkede onsdag døren ind til den helt store cykelscene.

Efter knap 164 kilometer op og ned ad bjergene i Dolomitterne kørte han først over stregen på Giro d'Italias 17. etape.

Den 22-årige colombianer var en del af dagens store udbrud, og på de sidste meter af den sidste stigning kørte han fra hollandske Gijs Leemreize (Jumbo-Visma).

Derefter kørte han de sidste seks-syv kilometer mod målstregen i sikker stil og tog sin blot anden professionelle sejr.

På 15. etape af årets Giro blev han slået af Giulio Ciccone (Trek) på den sidste stigning og var ved den lejlighed helt knust. Onsdag smilede han over hele femøren.

Fænomenet Mathieu van der Poel (Alpecin) forsøgte at gå efter den helt store gevinst, men han måtte på den sidste stigning erkende, at benene ikke var stærke nok, da de ægte klatrere skruede bissen på.

I det samlede klassement kom trioen Richard Carapaz (Ineos), Jai Hindley (Bora) og Mikel Landa (Bahrain) næsten samlet i mål. Joao Almeida kunne ikke følge med, så han mistede sin tredjeplads i den samlede stilling.

Carapaz er i front med Hindley få sekunder efter. Landa mistede nogle få sekunder og er lige over et minut efter på tredjepladsen.

Der resterer fire etaper af årets Giro d'Italia.

Rytterne indledte onsdagens etape med at køre lige op i himlen, og det gav anledning til et hav af angreb.

25 ryttere endte i dagens helt store udbrud, og der var en del velklingende navne iblandt. Tirsdagens vinder, Jan Hirt (Intermarché), var med. Det samme var Thymen Arensman (DSM), som Hirt kørte fra på tirsdagens sidste stigning.

Derudover havde det hollandske fænomen Mathieu van der Poel og Treks oprindelige klassementhåb Giulio Ciccone sneget sig med.

Mathieu van der Poel kunne som vanligt ikke holde sig i skindet. Så allerede midtvejs på etapen forsøgte han at ryste de andre af. Det betød, at fire ryttere slap afsted fra det store udbrud.

Hollænderen forcerede konstant og kørte et drabeligt tempo. Til sidst kom han afsted med sin landsmand Gijs Leemreize, og med et snuptag skabte de sig et minuts forspring til de nærmeste forfølgere.

Op ad den sidste stigning overvurderede Mathieu van der Poel imidlertid sig selv. Han lagde hårdt ud og plantede Leemreize, men måtte kort efter give fortabt.

Leemreize kom tilbage og gik solo, men kort før toppen blev han indhentet af Santiago Buitrago. Colombianeren angreb lige før toppen og slog det afgørende hul.

