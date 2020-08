Corona-alarm: Nu sender de folk hjem

To medarbejdere på Lotto-Soudal afleverede onsdag coronaprøver, der har drevet holdet til at sende dem og deres værelseskammerater hjem

NICE (Ekstra Bladet): Frygten for, at coronasmitten skal lægge Tour de France ned, voksede onsdag betydeligt, da World Tour-holdet Lotto-Soudal meddelte, at to medarbejdere og deres værelseskammerater er sendt hjem efter de omfattende coronatestninger onsdag og torsdag.

I en pressemeddelelse lyder det først, at der er tale om to 'ikke-negative' tester, hvilket senere bliver uddybet med, at der er tale om en positiv coronatest og en mistænkelig test

- Sikkerhed forbliver vores førsteprioritet, lyder det i pressemeddelelsen, der er udsendt klokken 18.30.

Holdet meddeler, at samtlige ansatte på holdet for seks dage siden testede negative for corona, men at der så onsdag var to prøver, der stak ud.

- Af den grund vil disse to ansatte ikke få lov at fortsætte i løbet, og for en sikkerheds skyld - og af respekt for de Covid-19-regler, Tour de France har indført, vil også personer, de har været i kontakt med, blive sendt hjem, lyder det i pressemeddelelsen.

Hvilken funktion, de hjemsendte havde på holdet, er uvist. Der står dog klart, at der ikke er tale om ryttere.

Oprindelig var det planen, at to positive covid-19-prøver ville koste hele holdet deltagelsen i Tour de France.

De regler udløste imidlertid protester, og der har i de seneste dage været forhandlinger om, hvilke konsekvenser positive prøver vil få i det franske etapeløb.

Lotto-Soudal understreger, at holdet ikke har yderligere kommentarer.

