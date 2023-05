Corona-bombe hos Jumbo-Visma: Misser Giro d'Italia

De fleste har nok glemt alt om corona, men i cykelverdenen skaber sygdommen stadig problemer.

Senest for den hollandske storhold Jumbo-Visma, der må undvære to store profiler i årets udgave af Giro d'Italia, der starter lørdag.

Den norske verdensmester i enkelstart, Tobias Foss, og Robert Gesink er blevet smittet med corona, og stiller ikke til start i det italienske etapeløb.

Det skriver Jumbo-Visma på holdets Twitter-profil.

De to stjerner bliver erstattet af Jos van Emden og Rohan Dennis.

Jonas Vingegaard kører ikke Giro d'Italia for Jumbo-Visma.

I stedet satser storholdet på en af deres andre store stjerner Primoz Roglic, der er en af de helt store favoritter til at vinde løbet.

Tre danskere stiller til start i Giro d'Italia - Mads Würtz Schmidt (Israel), Magnus Cort (EF Education) og Mads Pedersen (Trek).

Særligt de to sidstnævnte har gode muligheder for at tage en eller flere etapesejre i løbet, ligesom Mads Pedersen også er storfavorit til at tage pointtrøjen