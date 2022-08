Corona flår tidligere vinder ud af Vueltaen

Simon Yates kommer ikke til at kæmpe med om podiepladserne i det igangværende Vuelta a España.

Briten, der vandt den spanske grand tour i 2018, har afgivet en positiv coronatest, der betyder, at han ikke kan fortsætte i cykelløbet.

Det oplyser det australske hold BikeExchange på Twitter.

Yates viste ellers ingen tegn på sygdom, da han tirsdag blev nummer syv på den knap 31 kilometer lange enkeltstart og avancerede til femtepladsen i klassementet.

Coronavirus fortsætter med at spænde ben for en del af feltet. Foruden Yates er ryttere som Mathias Norsgaard og sprinteren Sam Bennett blevet nødt til at forlade løbet efter positive coronatest.

Yates er den 16. rytter, der forlader løbet med coronavirus.

Vueltaen fortsætter onsdag med en 191 kilometer lang etape med mål i Cabo de Gata. Etapen vil med stor sandsynlighed blive en god mulighed for feltets stærkeste sprintere, heriblandt Mads Pedersen.

Trek-danskeren har den grønne trøje, og efter Bennetts afgang har Pedersen 62 point ned til nærmeste konkurrent i den konkurrence.

Belgiske Remco Evenepoel fører Vueltaen foran Primoz Roglic og Enric Mas.

