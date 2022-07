Corona-frygt: Vingegaard krydser fingre

ALPE D'HUEZ (Ekstra Bladet): Omringet af tusindvis af (fulde) mennesker på vej op ad en 13,8 kilometer lang stigning.

I udgangspunktet lyder det både vildt, storartet og præcis, som det skal være, når der er tale om Alpe d'Huez og Tour de France. Og så alligevel ikke.

Coronavirus kan nemlig ende med få alle danske drømme om en gul trøje i Paris til at ryge direkte i vasken.

Tilskuere i hobetal kom helt tæt på Tour-stjernerne på Alpe d'Huez. Foto: GONZALO FUENTES/Ritzau Scanpix

For selvom Jonas Vingegaard indtil videre har været negativ i samtlige tests, han har taget, så var 12. etape ikke en ideel dag, hvis man som ham gerne ville undgå at være tæt på et hav af mennesker.

Derfor er det også noget, som den danske Jumbo-Visma-stjerne er bevidst om.

- Der er selvfølgelig en større chance for at få corona, når der er mange tilskuere, der råber ind i dit hoved. Det er åbenlyst for alle, men det er sådan, det er, svarer Jonas Vingegaard på Ekstra Bladets spørgsmål.

- Vi kan bare håbe, at der ikke er nogen, der får det. Det håber jeg i hvert fald på. Det er ikke en fed måde at forlade Touren på, så vi håber bare på det bedste.

Som altid var tilskuerne vilde på Alpe d'Huez. Foto: BERNARD PAPON/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har tidligere under årets Tour de France talt med danske Michael Mørkøv om de mange tilskuere, der særligt på bjergene kommer tæt på rytterne:

- Da vi eksempelvis kørte op ad La Plache des Belles Filles, var der tusindvis af mennesker, der står og spytter os ind i hovederne, så på en eller anden måde kører vi på et åbent stadion blandt publikum, og det er umuligt at holde sig fuldstændig i den her boble.

Frygten for at blive ramt af smitte er i den grad også til stede i feltet, hvor særligt Tadej Pogacars UAE-mandskab har været uheldige.

Midt under torsdagens bjergetape kunne UAEs team manager, Matxin Joxean Fernandez, oplyse, at også han er ramt af virussen.

Dermed er UAE Emirates oppe på hele fire coronatilfælde i årets Tour, hvor Rafal Majka som den eneste har fået lov til at fortsætte i løbet på grund af de lave værdier i hans pcr-test.

Indtil videre har fem ryttere pakket tasken og forladt årets Tour de France-felt med en positiv coronatest i hånden.

Den næste - og sidste - obligatoriske coronatest for hele Tour-feltet finder sted på mandagens hviledag.