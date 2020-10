Corona har ramt Giroen: Steven Kruijswijk ude af løbet

Den internationale cykelunion, UCI, meddeler tirsdag inden 10. etape i årets Giro d'Italia, at corona-virussen for alvor har ramt cykelløbet.

Således er to ryttere i løbet, en fra Sunweb og en fra Lotto-Jumbo, og seks ansatte på holdene, heriblandt fire på det australske storhold Mitchelton-Scott alle testet positive for Covid 19.

Cykelrytteren Steven Kruijswijk fra Jumbo-Visma er dermed ude af årets Giro d'Italia. Det oplyser hans hold Jumbo-Visma selv i minutterne efter UCI's udmelding.

Sidste års treer i Tour de France var en af de forventede top-kandidater til sejren i Giroen, men nu kan også han stryges fra favorit-listen, efter det tidligere gik ud over Mitchelton-Scotts kaptajn Simon Yates.

Simon Yates er coronasmittet og trækkes ud af Giroen

De i alt otte positive corona-prøver - ud af de 571 foretagede test - betyder, at hele Mitchelton-Scott har besluttet at trække sig fra løbet for at undgå yderligere spredning af den smitsomme virus.

Det er lidt af en bombe, der rammer det store italienske cykelløb få timer, før 10. etape skal til at starte.

Det forventes fortsat, at løbet, hvor danske Jakob Fuglsang stadig er blandt de allerstørste favoritter til den samlede sejr, fortsætter.

Det er netop nu blevet meddelt, at en anden af løbets helt store navne Michael Matthews er den smittede rytter hos Sunweb, og han har nu også forladt løbet. Sunweb har løbets øjeblikkelige toer i skikkelse af Wilco Kelderman. Hollænderen har hidtil i Giroen vist stor styrke og fremstår lige nu som en af Fuglsangs værste konkurrenter og fortsætter i Giroen trods Matthews positive corona-test.

Alle de smittede er naturligvis blevet isoleret. Men det er sandsynligvis blot et spørgsmål om tid, inden virussen har fået spredt sig til flere omkring løbet.

En ansat på cykelholdet AG2R samt en ansat på Ineos er også testet positive.

Ekstra Bladet følger situationen...

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sådan er corona-reglementet

Da Ekstra Bladet tidligere i etapeløbet spurgte Giro-bossen Mauro Vegni, hvordan arrangørerne forholdt sig coronaspørgsmålet og faren for en bristet boble, var sagen klar.

- Her arbejder vi efter anderledes regler i forhold til Touren. Holdene i Giroen består af op til 40 tilknyttede personer, og jeg synes ikke, det ville være fair over for hele mandskabet, hvis samtlige ansatte skulle tage hjem, fordi to personer er smittede. Det kan fx være, at den ene er en chauffør, og den anden er mekaniker, fortalte Vegni til Ekstra Bladet.

- Hvis der kommer en positiv coronaprøve, vil vi efterfølgende teste hele holdet. Men vi vil ikke bede dem om at forlade løbet, siger Vegni.

Dansk undren efter corona-chok