Corona sender Van Aert ud af Flandern Rundt

Cykelklassikeren Flandern Rundt er blevet en stor profil fattigere to dage inden søndagens løb.

Jumbo-Visma meddelte torsdag, at belgieren Wout Van Aert var blevet sløj, og fredag lyder det fra holdet, at han er ude på grund af en coronainfektion.

- Siden i går (torsdag, red.) morges har jeg haft en smule ondt i halsen. Jeg tog med det samme to selvtest, og de var begge positive. Så tog jeg en PCR-test, som var stærkt positivt.

- Den gode nyhed er, at jeg kun har milde symptomer, bare ondt i halsen og en forkølelse. Mit fokus er nu på at blive rask. Jeg vil blive helt rask, før jeg tænker på fremtiden igen, siger han til holdets hjemmeside.

Sygdommen må siges at komme på et særdeles dårligt tidspunkt for Van Aert, der var regnet som en af favoritterne til sejren.

Han har allerede kørt sig til tre World Tour-sejre i år og hentet endnu flere topplaceringer.

Han åbnede sæsonen med at vinde endagsløbet Omloop Het Nieuwsblad, og siden har han føjet en etapesejr i Paris-Nice samt triumfen i E3 Saxo Bank Classic til sin efterhånden lange liste over meritter.

Sammen med holdkammeraterne Tiesj Benoot og Christophe Laporte har han domineret adskillige cykelløb i årets første måneder.

Fraværet af Van Aert er et stort slag, konstaterer sportsdirektør Arthur Van Dongen.

- Det er ærgerligt for Wout, men også for Belgien og for holdet. Jeg kender Wout og ved, at han vil komme tilbage stærkere end nogensinde. Vi må sætte os ned på holdet og lægge en ny plan og diskutere, hvordan vi kan vinde Flandern Rundt med en ny sammensætning af holdet, siger han.

Andenpladsen i 2020-udgaven af Flandern Rundt er Wout Van Aerts bedste resultat i Flandern Rundt.

Endagsløbet blev sidste år vundet af danske Kasper Asgreen, der også er blandt favoritterne i år.