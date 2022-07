Corona stopper også Froomes Tour de France

En status som en af de bedste Tour de France-ryttere i nyere tid er ikke skjold nok til at holde coronapandemien på afstand.

Det må den firedobbelte Tour de France-vinder Chris Froome (Israel-Premier Tech) indse, efter at han torsdag er konstateret smittet med coronavirus. Derfor stiller han ikke til start på løbets 18. etape.

Det siger han i en video delt på sin Twitter-profil.

- Jeg har nogle kedelige nyheder at dele med jer denne morgen. Jeg har fået coronavirus, så jeg kommer ikke til at starte i dag.

- Jeg er virkelig skuffet over, at jeg ikke kan trille ind i Paris og gøre Tour de France færdigt.

- Det har været en speciel Tour for os og for mig personligt. Jeg er ved at finde mig selv igen, og jeg vil gerne takke for den støtte, jeg har fået, siger Chris Froome.

Tour-vinderen fra 2013, 2015, 2016 og 2017 fokuserer allerede på nye mål.

- Nu skal jeg hjem og lade batterierne op i nogle dage, og så begynder jeg at forberede mig på at blive klar til Vuelta a España senere på sæsonen, siger Froome.

Tidligere var Froome altdominerende i Tour de France, men Jakob Fuglsangs holdkammerat lå blot nummer 26 i den samlede stilling inden sit Tour-farvel.

Forud for torsdagens etape blev også sidste års nummer to i Giroen, Damiano Caruso (Bahrain Victorius), og Movistar-veteranen Imanol Erviti konstateret smittet med coronavirus.

I alt er 36 af de 176 startende ryttere udgået af Tour de France. Mindst 15 af de udgåede ryttere forlod løbet med en positiv coronatest.