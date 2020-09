Coronafrygt i Tour-feltet

PAU (Ekstra Bladet): Frygten for at ryge ud af Tour de France er en velkendt fornemmelse for feltets tungeste ryttere på en hård bjergetape.

Mandag kommer resten af feltet til også at mærke den.

For selv om Tourens første hviledag hverken kræver ofre for tidsgrænser eller styrt, så kan coronavirussen komme til det, når de 22 holds op til 30 tilbageværende ryttere, sportsdirektører og øvrigt personale skal udsættes for de franske testmyndigheders lange vatpinde.

Beskeden er klar: To positive tests koster en diskvalifikation – det vækker bekymring:

- Ja, helt sikkert.

- Man kan risikere at have det, uden at vide det. Det er der mange eksempler på. Jeg er også en lille smule nervøs for, at der ud af så mange mennesker er en falsk test, der kan få stor indflydelse, siger Trek-Segafredos danske sportsdirektør Kim Andersen.

Også Christopher Juul-Jensen er nervøs før de mange tests.

- Ja, det tilføjer en ekstra dimension af usikkerhed. Det fylder.

- Men vi må bare stole på, at de forholdsregler, vi tager, er nok til, at vi kan komme hele vejen gennem løbet uden corona, siger Mitchelton-Scott-rytteren.

Verdensmester i offensiven

En af de smittekilder, der kunne være under Touren, er eksempelvis weekendens bjergetaper.

For selv om der i år er mærkbart færre tilskuere i vejsiden, så var bjergsiderne fulde af skrålende tilskuere, der ikke helt holdt afstand.

(artiklen fortsætter under billedet)

Når folket vil se cykelløb, så bliver der skøjtet let hen over corona-anbefalingerne. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det har vakt harme hos flere ryttere, der med blandt andre verdensmester Mads Pedersen i spidsen har henvendt sig til arrangørerne ASO for at få gjort noget.

- Det er vi begyndt at rykke på. Der skal ske noget. Det er ikke okay, at der står så mange mennesker uden masker. Det er megadårlig stil af dem, at de ikke har masker og ikke respekterer afstand.

- Og så må ASO sætte flere barrierer op eller få flere politifolk ud, hvis de vil blive ved at køre cykelløb, siger han.

(artiklen fortsætter under billederne)

På bjergene er der mange steder ikke afspærring - og tilskuerne lader til at glemme maskerne, når rytterne kommer forbi. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mads Pedersen vil dog ikke bruge sine kræfter på at være bange for at blive smittet med covid-19-virussen og dermed risikere at blive smidt ud af løbet.

- Det er ikke fordi, jeg frygter at blive testet. Regler er regler, og det kan ikke betale sig at køre og spekulere over det. Jeg tager mine forholdsregler for at undgå at blive smittet – og det gør resten af holdet også.

- Så nu må der gerne ske noget i forhold til tilskuerne, siger Mads Pedersen.

Du kan se Mads Pedersens video-dagbog herunder, hvor netop tilskuerne er omdrejningspunktet:

DAGBOG: Revser Tour-tilskuere: Gør det ordentligt

Spiller du også holdet.dks managerspil under Touren? Så har du nu muligheden for at stille Ekstra Bladets manager-ekspert, Frederik Ingemann, dit spørgsmål. Han vil besvare spørgsmålene i dag. Svarene finder du i vores plus-univers til aften.

Stil dit spørgsmål allerede nu - og HUSK: Du kan også chatte med Frederik i vores plus-univers mandag aften kl. 19-20

LIVE

Bjarne Riis hiver stjerne ud af Touren

Kyllingen i ekstase: - Vi var så heldige

DAGBOG: Med Mads P. i aftenbuffeten: Det ligner opkast