Coronakaos op til Touren: - Rytterne lever et munke-liv

På trods af et kæmpe coronaudbrud under Schweiz Rundt er der ikke panik hos de to sportsdirektører Brian Holm og Matti Breschel, få dage inden Tour de France starter i Danmark

Intet mindre end 50 ryttere måtte udgå med corona midt i det store etapeløb Schweiz Rundt, der blev kørt fra 12.-19. juni.

Det sendte chokbølger gennem cykelverdenen, og pludselig var der frygt for, om hold og ryttere kunne stille til start i Tour de France.

Men for Brian Holm, der er sportsdirektør for Quick-Step Alpha Vinyl Team med tre danskere i folden, er der ikke grund til coronapanik, selvom der kun er ti dage til første etape i København.

- Det er ikke noget, man tænker meget over. Aleksandr Vlasov, der vandt femte etape (af Schweiz Rundt, red.) havde selv corona, så det er ikke fordi, jeg tænker, at det er en dødsdom at få det.

- Det er lige før, rytterne håber på at få det før Touren, så de kan nå at blive erklæret raske, fortæller han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Et coronaudbrud under Schweiz Rundt betød, at Richard Carapaz fra Ineos måtte udgå og dermed mistede sin gule førertrøje. Danske Jakob Fuglsang nåede at have en dag i gult, men sluttede løbet som samlet treer. Geraint Thomas tog sejren.

- Så I har ikke et krav til jeres ryttere om, at de skal gå i isolation op til Touren?

- Det er de jo altid alligevel. De lever et munke-liv i forvejen. De er meget lidt ude blandt andre mennesker - det er livet som professionel cykelrytter.

Og når først Touren er startet, er der ingen bekymringer fra Brian Holm eller rytterne i forhold til corona.

- Jeg kan garantere dig for, at lige så snart rytterne sidder på cyklerne, så har de glemt alt om corona. Man går jo ud fra, at det ikke sker. Man passer på, når man er cykelrytter.

Det ville dog gøre ondt på ham, hvis en af de danske ryttere skulle misse den danske Grand Depart på grund af corona.

- Hvis en af de danske kørere fik corona, ville det gøre mig ondt på deres vegne. Men jeg ville faktisk være ligeglad, hvis jeg fik det et par dage før, så kan jeg bare følge det i fjernsynet, siger han og griner lidt over telefonforbindelsen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kasper Asgreen er en af tre danske ryttere hos Quick-Step. Foto: Ernst van Norde

Tilbage i boblen

Hos EF Education-EasyPost betyder coronaudbruddet i Schweiz Rundt ikke de store ændringer for rytterne op mod Tour-starten.

Det forsikrer assisterende sportsdirektør Matti Breschel om, der dog fortæller, at det hele kommer ned til en helt særlig test.

- Vi håber selvfølgelig, at vores Tour-hold tester negativt til den her test, der skal tages 48 timer inden Tour-starten. Når den så er klaret, og vi bliver indlogeret, så kommer vi ind i en boble, hvor vi er afskåret fra alle andre mennesker.

- Kommer jeres ryttere til at isolere sig frem mod Tour-starten?

- Ja det gør de. Det er helt klart en anbefaling fra holdets side, at de skal passe på sig selv og skal undgå at se for mange mennesker, siger Breschel og uddyber, at det dog ikke er et krav.

- De er jo allerede lidt i zonen, hvor de træner, og de gider i forvejen ikke at se så mange mennesker.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Matti Breschel er nuværende assisterende sportsdirektør hos EF Education-EasyPost. Han er selv tidligere cykelrytter og har blandt andet kørt for Team Saxo Bank, Astana og EF Education First. Foto: Claus Bonnerup/POLFOTO

EF blev hårdt ramt af corona i Schweiz Rundt, hvor størstedelen af deres ryttere måtte udgå. Kun to ryttere i den lyserøde trøje krydsede målstregen på ottende og sidste etape.

Det har betydet, at holdet er meget bevidste om konsekvenserne ved et nyt udbrud. Derfor krydser Matti Breschel også fingre for, at rytterne kan få enkeltværelser på hotellerne under Touren.

- Det er ikke blevet bekræftet endnu, men det bedste ville være, at vi alle kunne få enkeltværelser. Men det er selvfølgelig lidt svært, fordi alt er booket, siger han og fortsætter.

- Det (enkeltværelser, red.) har vi haft de sidste to år, men det er så blevet lempet til denne sæsonstart, fordi corona gik den rigtige vej.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Michael Valgren kører for EF Education-EasyPost, men et voldsomt uheld under Route d'Occitanie søndag betyder, at han ikke kan stille til start til Tour de France. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

Brian Holm og Quick-Step håber også, at alle ryttere kan få enkeltværelser igen.

- Vi har de sædvanlige procedure med, at rytterne bliver testet, går med mundbind, og de får enkeltværelser. Det var det samme, vi gjorde, da det var allerværst med corona.

Matti Breschel har en bøn til arrangørerne om, at de vil gøre sit, for at holdene bliver separeret på hotellerne og sørger for, at alt bliver optimeret.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

SSI: 'Vi er klar på justeringer'

Mandag havde den danske Tour-arrangør, Grand Départ Copenhagen, et møde med Tour de France-organisationen A.S.O. om den presserende coronasituation.

På baggrund af det møde kan Grand Départ Copenhagen fortælle, at der, som det ser ud nu, ikke kommer til at ske de store ændringer til den danske Tour-start på trods af coronaudbruddet under Schweiz Rundt.

'I Danmark er det sundhedsmyndighedernes regler og anbefalinger, der gælder i forhold til covid-19. Tour de France-organisationen A.S.O. følger de danske myndigheders anvisninger for covid-19 under de tre danske etaper.'

'Derudover følger A.S.O. U.C.I's (Det Internationale Cykelforbund) specifikke regler og retningslinjer for fx test, brug af mundbind i de områder, hvor rytterne og holdene opholder sig - og hvor de kommer i nærheden af medier og publikum,' skriver de i en besked til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Direktør for A.S.O., Christian Prudhomme, og Lars Løkke Rasmussen i markeringen af 100 dage til Grand Départ i København. Foto: Lars Moeller/LetourCPH

Selvom hold og ryttere er underlagt coronarestriktioner, kan tilskuere til den danske Grand Départ stadig se bort fra afstand, mundbind og håndsprit.

Det er på trods af, at det forventes, at flere hundredetusinde mennesker vil stå langs ruterne i de tre danske etaper.

Statens Serum Institut fortæller i en mail til Ekstra Bladet, at de fortsat overvåger udviklingen af covid-19, og at de er opmærksomme på store begivenheder såsom Tour de France.

Men på grund af den udprægede immunitet og store vaccinetilslutning i landet mener de ikke, at det er nødvendigt at genindføre restriktioner i forbindelse med Touren.

'På nuværende tidspunkt er det ikke sundhedsmyndighedernes planer at indføre restriktioner ved de store begivenheder, men pandemien har lært os, at vi hurtigt kan blive nødt til at justere vejledninger og indsats.'

'SSI overvåger hele tiden udviklingen af covid virusvarianter internationalt, og der er ikke observeret nye varianter, som vi ikke allerede er bekendt med, eller man vurderer, at vi skal være bekymrede for skulle komme med turister eller andre udenlandske gæster lige nu, lyder det fra dem.

1. juli løber første etape af stablen med en enkeltstart gennem Københavns gader.

Tour de France nærmer sig! Derfor har Ekstra Bladet rullet en tur i løbskommisærbilen, men hvem finder 1. etape, når feltet starter i København? Sådan vinder danskerne 1. etape

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Eksperter: Her er Danmarks næste Tour-vinder