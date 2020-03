Coronakrise kan koste dyrt: Karrieren står på spil

Sygdom ødelagde Jesper Hansens sæson sidste år, og nu truer coronavirussen også denne sæson med risiko for, at den 29-årige fynbo ikke kan sikre sig ny kontrakt

Mens cykelryttere i Sydeuropa kun kan træne udendørs, hvis de medbringer dokumentation for, at de er professionelle og dermed er i færd med at passe deres arbejde, er der lidt videre rammer for sportslig udfoldelse i Danmark.

Jesper Hansen fra det franske World Tour-hold Cofidis er en af de danske professionelle, som ruller rundt herhjemme i søgen efter den bedst mulige grundform i en tid, hvor ingen aner, hvad de træner frem mod.

Uvisheden gælder for Hansens vedkommende ikke kun løbsprogrammet i 2020, men også hans fremtid som cykelrytter. Hans toårige kontrakt med Cofidis udløber i år, og sygdom og uheld har ikke levnet ham mange chancer for at vise sit værd over for teamboss Cédric Vasseur.

- Jeg skal jo gerne køre mig til en ny kontrakt, så det er lidt noget skidt, at det hele er gået i stå. Der er ikke andet at gøre end at passe sin træning og holde formen vedlige og så bare håbe på, at det hele snart er overstået, siger Jesper Hansen.

- Jeg aner ikke, hvor hårdt jeg skal træne, så jeg grundtræner bare med lidt blandede distancer og håber så på, at jeg får to-tre ugers varsel før mit næste løb, så jeg kan få kørt nogle ekstra hårde intervaller op til.

2019 blev en sygdomsplaget sæson for Jesper Hansen, som blev hentet til Cofidis af manager Cédric Vasseur, som havde meget høje forventninger til den danske bjergrytter. Foto: Team Cofidis.

Cofidis forventer, fortæller Hansen, at der ikke køres løb helt frem til udgangen af april. Et af hans vigtigste sæsonmål, nemlig Catalonien Rundt, er blevet aflyst, og de næste løb på hans program risikerer at lide samme skæbne. Det drejer sig om Romandiet Rundt og Giro d’Italia.

- Tja, det er sgu ikke så godt, for jeg skulle jo gerne i netop de løb have gjort det godt. På holdet er der snak om, at vi tidligst kommer til at køre i juni igen, siger Jesper Hansen.

- Sker det, så må vi bare håbe på, at mange af de løb, der er aflyst her i foråret, kan køres sideløbende med Critérium du Dauphiné og Schweiz Rundt. Man kunne også køre dobbeltprogram i juli, så der er løb, der kan afvikles sideløbende med Tour de France.

- Der vil være brug for det, for alle vil selvfølgelig være meget opsatte på at få kørt nogle løb efter en så lang løbspause, og der er ikke plads til os alle sammen i Touren, siger Jesper Hansen, som bor i Odense og hyppigt træner i de fynske alper, Svanninge Bakker på Sydfyn.

