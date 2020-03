Coronakrise påvirker karrieren: Bliver vraget af holdet

Med kontraktudløb til nytår er 23-årige Jonas Gregaard i gang med sin karrieres vigtigste sæson, idet den nyprofessionelle Astana-rytter nu for alvor skal bevise sit værd for at få yderligere en sæson på cykelsportens højeste niveau.

Hans drøm om en fortsat professionel karriere er imidlertid truet af den kinesiske coronavirus, som siden december har bredt sig over hele kloden. Aflyste løb kan betyde, at Gregaard - og andre i hans situation - ganske enkelt ikke får chance for at levere resultater, der kan føre til kontraktforlængelse.

- Det her vender op og ned på alting. Jeg kan kun håbe på, at jeg kommer til at køre cykelløb, hvor jeg kan få min chance, siger Jonas Gregaard.

- Ellers må jeg jo satse på at fortsætte i cykelsporten på en anden måde. Måske skulle jeg blive buschauffør eller søge job som mekaniker i stedet, siger han med galgenhumor.

- På et hold som Astana med så mange store ryttere er det svært at få chancen som den, der køres for, så jeg tænker da selvfølgelig over, at det ikke bliver lettere, når coronavirussen øver så stor indflydelse, siger han.

Astana-tweet viser Jonas Gregaard på arbejde for Alexey Lutsenko i UAE Tour:

Sæsonen begyndte godt i UAE Tour i februar, fortæller Gregaard, som kørte løbet som hjælperytter for Astana-kaptajn Alexey Lutsenko. Sin indsats fik han ros for, men så ramlede det hele, da løbet blev ramt af den frygtede coronavirus.

Løbet blev afblæst med to etaper tilbage, og rytterne blev isoleret på deres hoteller. I en uge var Gregaard reelt indespærret på holdets luksuriøse rytterhotel i Abu Dhabi, før han endelig blev løsladt, fortæller han.

- Det var et fantastisk lækkert hotel, men man føler sig som fange under de omstændigheder, så det var bestemt en oplevelse, jeg gerne ville have undværet, siger Jonas Gregaard.

- Alt handlede om, hvordan staten tog sig ud i omverdenens øjne. Pludselig hen mod midnat om lørdagen fik vi besked på at pakke i en fart, og så skulle vi komme ned i hotellets foyer klokken tre om natten.

- Der stod vi så i to timer med en slatten passerseddel, som vi lige så godt selv kunne have skrevet, i hånden og ventede på at blive lukket ud.

- Der var to busser, der skulle køre os til lufthavnen, og det var alt for lidt, så man stod bare og håbede på, at man fik en plads. Det fik jeg, men flere af mine holdkammerater måtte blive tilbage, fortæller Jonas Gregaard.

Jonas Gregaard er i udpræget grad hjælperytter på Astana, som har store ryttere, der besætter kaptajnrollen i løbene, men danskeren håber i år på, at han kan køre sin egen chance her og der og bevise sit værd. Foto: Ernst van Norde.

Astana har som konsekvens af coronavirussens hærgen lukket ned for løbsaktiviteterne i to uger. Det betyder, at der er adskillige ryttere, der mangler løbskilometer i benene, og det kommer til at gå ud over ryttere som Gregaard.

Hans træning og løbsprogram var lagt an på, at hans form skulle toppe i Catalonien Rundt i slutningen af marts, men han er nu skubbet ud af truppen.

- Der skal være plads til nogle af holdets stjerner i stedet. Det skaber selvfølgelig noget rod i min planlægning, siger Jonas Gregaard, som nu i stedet håber på at køre Baskerlandet Rundt, som efter planen køres fra 6. april.

Gregaard har endnu til gode at køre en Grand Tour. Han har ‘været lidt i spil til Giro d’Italia’, fortæller han, men han erkender, at drømmen dag for dag bliver vanskeligere at opfylde, så længe coronavirussen sætter dagsordenen i cykelsporten.

Den 23-årige klatrestærke rytter blev lærling - såkaldt ‘stagiaire’ - på Astana i efteråret 2018, hvorefter han tiltrådte en to årig neopro-kontrakt med det kasakhiske hold.

