Cort afslører: Troede ikke på det

MEGÈVE (Ekstra Bladet): Et comeback af de HELT store!

Det var, hvad danske Magnus Cort formåede at lave, da han fra baghjul kom først over stregen i målbyen Megève og tog karrierens anden etapesejr i verdens største cykelløb.

Det var nemlig ikke lige, hvad EF Education-danskeren havde forestillet sig ville ske, da han på den sidste stigning blev sat flere gange og kunne se drømmen forsvinde.

Det fortæller han på et pressemøde efter triumfen.

- Ja, jeg troede, at min chance for at vinde var væk, da Sanchez (Luis Leon Sanchez, red.) havde et stort forspring. Jeg blev sat flere gange, men blev ved med at køre og pace mig selv, og på en eller anden måde endte jeg med at komme tilbage. Det er helt utroligt, og denne her afslutning var ret god til mig. Det er fuldstændig vildt, jeg kan ikke tro på det, siger Magnus Cort.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: Alex Broadway/Ritzau Scanpix

Dermed fortsætter den 29-årige bornholmer sit i forvejen vilde Tour de France-eventyr, der i år har budt på en Tour-start i Danmark og syv dage i den prikkede bjergtrøje.

Derfor tøver den suveræne dansker da heller ikke med at kalde den sidste halvanden uge for lidt af en drøm, da Ekstra Bladets ridser danskerens bedrifter i årets Tour op.

- Det har været helt skørt. Jeg kunne ikke drømme om en bedre Tour indtil videre for mig. Det var kæmpestort for mig at være i den prikkede bjergetrøje i Danmark, og at tage en etapesejr her er en drøm for mig. Men der er langt fra at gå at håbe og drømme om det til faktisk at gøre det. Jeg er virkelig glad.

Magnus Cort sender samtidig en stor tak til sin holdkammerat Alberto Bettiol, der også var en del af udbruddet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: Claus Bonnerup

Da det hele skulle afgøres lignede det i første omgang, at Nick Schultz (BikeExchange) trak det længste strå, men den danske stjerne kom buldrende og sneg sig forbi til allersidst.

Alligevel gik der lidt tid, før han var helt sikker på, at han faktisk havde vundet.

- Det gik op for mig måske et minut efter, vi kom over målstregen. Først hørte jeg nogle journalister omkring mig, og så kunne jeg også høre vores sportsdirektør i øresneglen. Der gik lidt tid, men det gik hurtigt. Jeg havde nok at gøre med bare at trække vejret, siger Cort med et grin.

Det er anden gang, at Magnus Cort kan juble over en etapesejr i Tour de France. Første gang var i danskerens Tour-debut tilbage i 2018, da han kørte for Astana.

Dermed er Danmark oppe på i alt 22. etapesejre i verdens største cykelløb.

