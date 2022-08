Cort gider ikke at være skuffet

Danmark Rundt er et løb, der typisk bliver afgjort på sekunder.

Derfor kan det smerte at tabe et par hist og her - eller ligefrem 20 i et hug.

Det sidste skete for Magnus Cort på onsdagens enkeltstart, hvor han måtte se fem andre ryttere komme i mål før ham.

Han indtager også klassementets sjetteplads, nøjagtigt 20 sekunder efter Magnus Sheffield (Ineos), som han tabte til på etapen.

En stor bet og umiddelbart et resultat, den stenhårde bornholmer kunne føle sig skuffet over. Men det gider han ikke at være - han føler fortsat, at han har en god mulighed for at vinde løbet.

- Jeg er 20 sekunder efter. Det kunne godt have været lidt bedre, men så er det heller ikke mere.

- Så nej, jeg tænker ikke, at jeg har grund til at være skuffet, siger Cort.

Han ser den hårde og afsluttende Vejle-etape som nøglen til succes. Her skal rytterne på de sidste 50 km forcere den ultrastejle Chr. Winthersvej, inden Kiddesvej venter fem gange.

- Vejle bliver supervigtig. Og man skal huske på, at der ligger ti bonussekunder, hvis man vinder. Så reelt skal jeg kun hente ti og vinde etapen.

- Jeg tror, at det er muligt. Hvis man kigger på listen over dem, der har vundet løbet, så er der mange, der har tabt 20 sekunder på enkeltstarten, siger Magnus Cort.

I første omgang gælder det dog torsdagens 3. etape, der med sine 239,3 km fra Otterup til Herning er løbets længste – og i tilgift indeholder ni sektorer med i alt 17,2 km grusvej, der er med til at gøre løbet endnu hårdere.

