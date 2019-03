Cort giver den gas: 'Disse briller giver mig hårdere erektion'

Umiddelbart oplever man ikke Astana-rytteren Magnus Cort som et festfyrværkeri, men at den lune bornholmer faktisk er ganske underholdende, leverer han jævnligt bevis for på det sociale netværk Instagram.

Fredag imødekom han noget tøvende en sponsors ønske om omtale og publicerede en dybt sarkastisk, morsom og temmelig utraditionel fødselsdagshyldest til brillefabrikanten Roka.

’Jeg har lovet at fortælle, hvordan mit liv har forandret sig, efter jeg begyndte at bruge Roka,’ skriver Cort i billedteksten til et foto af sig selv på en enkeltstart – iført Roka-briller, må man formode.

’Jeg har aldrig brudt mig om bondegårdsdyr med fire ben. Jeg har altid være bange for dem, men efter jeg begyndte at bruge Roka, er jeg ikke bange længere. Faktisk elsker jeg dem og kan ikke få nok af dem.’

’Jeg har også fået dejligere hud, og på mærkværdig vis er jeg blevet højere. Ja, det lyder utroligt, men på en eller anden måde er jeg blevet seks centimeter højere, siden jeg begyndte at bruge Roka-solbriller.’

’Og så har jeg fået en hårdere erektion. Det er der mange mænd og kvinder, der bemærket,’ skriver Cort, som slår en latter op, da Ekstra Bladet fanger ham på mobilen her dagen før forårsklassikeren Milano-Sanremo.

Her er det opslag, som kaldte smilene frem fredag. Snart var det dog fjernet fra Instagram.

- Roka ville gerne have, at jeg lavede en opdatering om, at firmaet har fødselsdag og giver rabat på brillerne lige nu. Og det gjorde jeg så, siger Cort.

- Jeg tager jo lidt pis på det hele, ikke? Det er gode briller, bestemt, men det har jo ikke ændret mit liv, vel? Er man en fattig, fattig mand i et uland, så kan man nok godt få et produkt, som ændrer ens liv, men havde jeg nu ikke fået Roka-briller, så havde jeg nok fået nogle andre.

- Når jeg er sponseret af Roka, så vil jeg aldrig nogensinde være en pålidelig kilde, når det gælder ros af brillerne, og så syntes jeg, at jeg lige så godt kunne give den lidt gas, siger Magnus Cort.

- Hvem pokker gider sidde og læse om mig, der lovpriser de her briller? Det er der ingen, der gør, siger Cort, som har ladet sig inspirere af en sketch i det danske komedieshow Rytteriet.

- Jeg har kopieret det nærmest 100 procent. Der er i Rytteriet en dame, der fortæller, hvordan hendes liv har ændret sig fuldstændigt, efter at hun er begyndt at se Rytteriet. Det er sgu sjovt.

- Hvad tror du, din sponsor siger til det her?

- Jeg håber da, at de tager det som en joke. Det er ikke ment provokerende over for Roka. Det er bare sjov og ballade, ikke? Det er min Instagram-profil i det hele taget, siger Magnus Cort.

- Jeg gider ikke at poste billeder af det ’perfekte’ liv med solnedgange og flotte udsigter og min aftensmad. Det gider jeg ganske enkelt ikke. Holdet ser gerne, at jeg er aktiv på de sociale medier, og så må jeg opfinde min egen stil.

På hans Instagram-profil ligger lige nu en video af Cort, der træner på sin enkeltstartcykel på landevejen. Lyden er derimod fra en erotisk film, hvor en herre åbenlyst er under hård fysisk belastning. ’Når man virkelig elsker sin enkeltstartcykel,’ skriver Cort i billedteksten.

I januar lavede han sammen med sin værelseskammerat Merhawi Kudus, som er mørk afrikaner, en morsom video, som Cort publicerede. Videoen blev dog opfattet som en kende racistisk af teamledelsen, som bad ham fjerne den, selv om Kudus protesterede.

Fredag eftermiddag var også Corts seneste opslag slettet. Denne gang tilsyneladende foranlediget af Instagram, lod Cort forstå pr. sms.

Se også: Kontroversielt navneskifte rammer ikke Fuglsang

Se også: Profil om dansk Tour-start: - En kæmpe stor ting

Se også: Glæd jer: 2018 var exceptionelt - 2019 bliver ikke ringere

Det var ... anderledes: Fuglsang rapper i ny musikvideo