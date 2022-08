Cort i sjælden massespurt: Sjovt når det går godt

Magnus Cort har væltet sig i sejre de seneste år, men det har typisk været, efter at han er sluppet afsted med en mindre gruppe, eller de skarpeste sprintere er blevet sat på en stigning.

Tidligere var Cort ellers en flittig deltager i massespurterne på flad vej, men efterhånden hører det til sjældenhederne.

På tirsdagens 1. etape af PostNord Danmark Rundt gjorde bornholmeren dog en undtagelse, da han deltog i de hektiske strabadser, og det resulterede i en fjerdeplads.

Cort havde dog håbet på mere.

- Jeg gik dels efter etapesejren, men hvis jeg var kørt i top-3, havde der også været nogle bonussekunder, som ville lune godt i klassementet, siger Cort, der går efter den samlede sejr.

- En fjerdeplads er ikke noget, der ændrer min karriere, men det er fint at vise sig frem, siger han.

Det var sjovt at køre med i en massespurt igen, synes han.

- Det er det da. I hvert fald når det går godt, lyder det fra EF-danskeren.

De mere rendyrkede sprintere Olav Kooij og Jasper Philipsen kæmpede helt til de sidste meter om sejren med den blot 20-årige hollænder Kooij som triumfator.

- Det var en spurt med modvind, så timingen var vigtig. Jeg sad på Philipsens hjul, og det er et godt hjul at have. Men man skal stadig have benene for at gå forbi ham på stregen, og det havde jeg heldigvis, siger han.

Blodet løb ned ad Kooijs arme og ben i målområdet. Med cirka 60 kilometer igen var han involveret i et stort styrt, men det forhindrede ham ikke i at gå efter sejren.

- Det er ikke så slemt, men det er aldrig rart at ryge ned. Heldigvis var der ikke alt for slemme skader, og jeg kunne køre en god spurt, siger Jumbo-Vismas stortalent.

I Tour de France var Jasper Philipsen en af de skarpeste sprintere med to etapesejre. At Kooij nu har slået belgieren, giver ham dog ikke store armbevægelser.

- De andre har toppet i Touren. For mig er de her løb vigtige i sig selv. Han var nok den bedste sprinter i massespurterne i Touren, så det var fedt at slå ham. Men det er svært at sige, hvem der er den bedste. Fabio Jakobsen og Jasper har vist i år, at de er de to bedste, siger Olav Kooij, som nu også har den blå førertrøje.