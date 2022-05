Cort lige ved og næsten i Giroen

Magnus Cort har ikke kørt et cykelløb i næsten to måneder, men der var alligevel godt gang i danskerens ben, da Giro d'Italia fredag blev indledt i Ungarn.

Cort blev således nummer fire, da Mathieu van der Poel vandt 1. etape af den italienske grand tour. Den hollandske stjerne sejrede i en spurt på toppen af en kategori 4-stigning.

Van der Poel vandt foran Biniam Girmay, Pello Bilbao og altså Magnus Cort. Mattias Skjelmose blev nummer ti. Med sejren skal Mathieu van der Poel lørdag køre i løbets lyserøde førertrøje.

Åbningsetapen bød på 195 kilometer fra den ungarske hovedstad, Budapest, til Visegrad, der er kendt for borgen, der ligger i byen, og for at lægge navn til en gruppe af lande bestående af Tjekkiet, Ungarn, Polen og Slovakiet.

Indledningen på Giroen blev ikke en begivenhedsrig én af slagsen. Blot to ryttere dannede det obligatoriske udbrud, som kom afsted. De var endda fra samme hold.

Mattia Bais og Filippo Tagliani, begge fra Italien og ansat på det lille mandskab Androni Giocattoli, skulle ud og vise holdets sponsorer frem på tv i hjemlandets største løb.

Duoen var helt oppe og have et forspring på omkring 11 minutter, men at de kunne snyde feltet, virkede aldrig sandsynligt.

Bais og Tagliani fik lov til at ligge ude foran, indtil der var 15 kilometer tilbage. Så blev de opslugt af feltet, og favoritterne kunne begynde at se hinanden an frem mod finalen.

En placeringskamp i høj hastighed fandt sted frem mod stigningen i Visegrad. De store navn ville ligge forrest, når det begyndte at gå opad.

Et par ryttere prøvede at tage fusen på favoritterne på de sidste kilometer, men det endte altså som forventet med en spurt blandt de sprintere, der ikke får bly i benene, så snart det begynder at gå opad.

Magnus Cort så kortvarigt ud til at skulle køre med om sejren helt fremme, men manglede lige det sidste, da Mathieu van der Poel for alvor skruede bissen på.