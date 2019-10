Cort nåede det: - Nu skal jeg have pandekager

Magnus Cort var tvunget i knæ onsdag eftermiddag.

Den danske Astana-rytter skulle fra Horsens til København for at deltage i receptionen for verdensmester Mads Pedersen på Københavns Rådhus, der naturligvis diskede op med de berømte pandekager.

Men to personpåkørsler forsinkede tog-trafikken, og så var den hurtige bornholmer strandet.

På de sociale medier spurgte han forgæves om et lift - og i København gik man i nødberedskab.

En tallerken med tre af husets fineste fyldte pandekager blev lagt til side til Cort, der gik glip af taler og lovprisninger, men til sidst - mere end en time forsinket - troppede op.

Der var tænkt på Magnus Cort, der havde fået reserveret en tallerken med rådhuspandekager. Foto: Philip Davali

Lettere forpustet trak han en æblemost op og gav sig til at skrive autografer til de mange fremmødte. Pandekagerne lod han i første omgang stå - men det var dog ikke, fordi han var på en cykelrytters evindelige kur.

- Nej, nej, jeg skal have de pandekager. Jeg skal bare lige have tiden til det, sagde Cort ind imellem autograferne.

Han residerer til dagligt i Girona i det nordspanske, men havde taget turen for at være med til arrangementet. Tirsdag aften fløj han således til Billund og overnattede hos sin gamle holdkammerat Michael Carbel.

- Jeg kom i går og overnattede hos Carbel. Jeg havde god tid og tog af sted en time tidligere for at have en buffer. Men det var åbenbart ikke nok, konstaterede Cort.

Efter en stribe autografer blev der tid til pandekager - og til at hilse på alle dem, han havde hastet forbi for at nå frem til autograf-bordet med Mads Pedersen, Michael Mørkøv og Christopher Juul-Jensen.

Og det glædede verdensmester Mads Pedersen.

- Der blev gemt lidt til Magnus. Han kommer fra Girona for at være med her og var ved at miste pandekagerne. Det er godt, at han nåede det, sagde Mads Pedersen.

