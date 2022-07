Cort nåede ikke at sende nøgen-video: - Kommer næste gang

Magnus Cort nåede aldrig at sende en helt særlig Snapchat-video efter etapesejren tirsdag, selvom landsmanden Mikkel Bjerg blandt andre skulle have modtaget den

Humøret var banket helt i top, da Magnus Cort kørte først over stregen på 10. etape af Tour de France, og foruden hæderen kastede triumfen også en lille afsløring af sig, som hovedpersonen selv løftede sløret for i en klumme i B.T.

Bornholmeren med det ikoniske overskæg har nemlig et helt særligt ritual, når han leverer så stærkt et resultat.

'Jeg skal hjem i bad, hvor jeg sætter Rammstein på for fulde drøn. Så kommer Snapchat frem, mens jeg hinker rundt på værelset - nøgen. Så laver jeg altså helikopteren. Den ryger lige ud til de nærmeste venner, og så ved de, at det sgu går meget godt', skrev Cort blandt andet.

Men til stor ærgrelse for de potentielle modtagere blev ritualet aldrig ført ud i livet. Det fortæller EF-rytteren til Ekstra Bladet.

- Jeg nåede det desværre ikke, griner Cort højlydt.

- Jeg kom simpelthen ikke til min telefon, før klokken var 22, og der var det sgu for sent efter en i forvejen meget lang dag.

- Men hvad så med Rammstein?

- Nej, der kom sgu heller ikke Rammstein på anlægget. Det var ærgerligt, for der gik kludder i det, da jeg skulle tilbage mod hotellet, fordi jeg sad i kø oppe på bjerget i mange timer.

- Er der nogen, der har videoen til gode så?

- Ja, det er der helt sikkert. Den skal nok komme, når jeg vinder en Tour-etape næste gang, griner han videre.

- Hvem stod til at modtage den?

- Ikke nogen i det her felt. Det var egentlig tiltænkt tætte venner. Eller vent.. Mikkel (Bjerg fra UAE, red.) ville nok have fået den.

Den tætte afgørelse. Foto: Gonzalo Fuentes

Og med det på plads kan vi altså konkludere, at Mikkel Bjerg, der er hjælperytter for den slovenske stjerne Tadej Pogacar, formentlig vil modtage en video af en nøgen og Rammstein-dansende Magnus Cort næste gang, han vinder en Tour-etape.

Sejren var den 29-årige rytters anden i Tour de France. Den første fandt sted i 2018, da han vandt 15. etape. Dengang kørte han for Astana.

Til de uvidende går 'helikopteren' ud på, at man får det mandlige tredje ben til at rotere ligesom propellerne på en helikopter ved at bevæge hofterne på en bestemt måde.

Onsdag venter bjergene imidlertid, og det er ikke et terræn, Cort ser som sin største force.

