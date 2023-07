Cort øjner muligheder efter røvtur

Det er aldrig specielt sjovt for et Tour-hold at skulle sige farvel til en rytter inden Paris. Specielt ikke en kaptajn. Og slet ikke på 1. etape.

Alligevel var det, hvad der skete for EF Education-Easypost, da Richard Carapaz styrtede og pådrog sig et brud på knæskallen.

Heller ikke backupplan Rigoberto Urán havde en heldig åbning på Touren og tabte 5.36 minutter - og endnu mere på 2. etape. Altså er alt håb om at køre klassement helt væk for holdet.

- Ja, det er det. Men det åbner for andre muligheder. En af dem er, at det lykkes os at tage bjergtrøjen, siger han om holdkammerat Neilson Powless, der på 2. etape cementerede netop den trøje fra et udbrud.

EF-kaptajn Richard Carapaz måtte udgå efter 1. etape, da han fik et brud i sin venstre knæskal. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Holder humøret højt

For Cort betyder den dramatiske udvikling lørdag imidlertid, at der er helt andre muligheder for ham., for han gik ind til denne Tour med en bunden opgave om at passe på netop Richard Carapaz.

- Ja, det gør det helt sikkert. Den eneste mulighed for os nu er at køre efter etaper. Det var også en stor del af planen inden, men stadig for at holde Carapaz inde i klassementet. Men han er så væk nu.

- Det betyder, at jeg selv får endnu flere muligheder, og at vi kan skiftes til at hjælpe hinanden. Selvom det lykkes os at få Neilson på podiet i bjergtrøjen, så er det kedeligt at miste Richard. Men vi forsøger at holde humøret højt, siger Magnus Cort.

Han havde håbet, at han på 2. etape kunne sidde med hen over Jaizkibel og dermed komme til at køre finale. Man bornholmeren måtte give slip meget tidligere og kom i mål mere end 11 minutter efter vinderen, Victor Lafay.