Cort om protest: - Det er jo irriterende

Det blev ikke til dansk guld til verdensmesterskabet i linjeløb. Magnus Cort udgik efter at have udfyldt sin rolle, men inden da blev danskerens mission forpurret af en demonstrerende aktivistgruppe

Missionen for manden med det karakteristiske overskæg var klar.

Magnus Cort skulle give den alt, overskægget kunne holde til i to omgange i Glasgow til VM i linjeløb, for at køre de danske favoritter i bedst mulig position. Det fortæller den nyklækkede Uno-X rytter til Ekstra Bladet og den fremmødte presse.

Ingen vidste noget

Men inden feltet nåede ind til Skotlands største by, blev cykelrytterne tvunget til at stoppe med 190 kilometer tilbage, da en protest mod udvindingen af olie og gas blokerede vejen. Men på grund af manglende radiokommunikation var der ingen, der anede, hvad der skete.

- Der var nærmest ingen information, så vi stod bare og kiggede, fortæller Magnus Cort.

Det blonde overskæg gjorde, hvad han havde kræfter til, men det var ikke nok til at sikre dansk guld. Foto: René Schütze

Men vilkårene var ens for alle, så forvirringen var total i feltet. De fleste klikkede ud af pedalerne for at tisse af, men det var ikke uden panik, at planterne i vejkantet blev vandet.

Fik lidt indenbords

- Det er jo lidt specielt, det er ikke først gang, vi har prøvet det, men det er jo irriterende, men det er ens for alle, så det er med at forberede sig bedst muligt. Altså vi stopper bare, og jeg ser bare folk styrte ud og tisse - fordi løbet kunne jo blive givet fri om et minut.

Demonstrationen blev afholdt af aktivistgruppen 'This is Rigged', der havde snøren ude efter kemi- olie, og gasgiganten INEOS, der er hovedsponsor for cykelholdet INEOS Grenadiers.

Men demonstrationens budskab fik Magnus Cort aldrig fat på. Han udnyttede pausen til at smide undertrøjen og få lidt proviant indenbords.

Mathieu van der Poel smadrede sine nærmeste konkurrenter. Foto: Maja Smiejkowska/Ritzau Scanpix

Ærgerlig genstart

Da løbsarrangørerne i samarbejde med det lokale politi endelig havde fået ryddet demonstranterne af vejen, blev løbet sat lettere klodset i gang. En bil holdt akavet placeret midt på vejen, der gjorde, at feltet blev snævret ind for at komme forbi det parkerede køretøj.

En flaskehals-samling der splittede feltet i to, og det havde Magnus Cort gerne været foruden.

- Der var lige en bil, der holdt på vejen, da vi blev sat i gang, det var lidt på dumt.

- Her kunne de godt lige have kørt os bare 500 meter forbi den, så vi ikke bare accelererer op i fart for at skulle igennem en flaskehals med en bil, der var efterladt.

- Men det er jo svært at gøre det på en anden måde, og vi var hurtigt videre.

Kasper Asgreen udgik efter problemer, hvilket efterlod et blottet makkerpar i Mattias Skjelmose og Mads Pedersen med 80 kilometer tilbage. Foto: Pauline Ballet/Ritzau Scanpix

- Ikke nogen overraskelse

Magnus Cort udgik tidligere på ruten efter at have udfyldt sin rolle. Men desværre for den danske gameplan havde Kasper Asgreen ikke en god dag på kontoret.

Asgreen var udset en stor rolle med sin delte kaptajnrolle med Mads Pedersen, men Asgreen udgik med 97 km igen. Derfor måtte det danske cykellandshold sætte deres lid til Mattias Skjelmose og Mads Pedersen som de sidste to dannebrogsryttere med 80 kilometer til mål.

- Nej, det er jo ærgerligt, vi ikke havde Asgreen med også, men sådan er det.

- Vi vidste godt, at vi ville bruge mange mand op tidligt, så det er ikke nogen overraskelse, men vi ville gerne have haft flere mand end to med 80 km tilbage.