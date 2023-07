Cort overrasker: Håber at stikke næsen frem

Magnus Cort er kommet til Tour de France uden cykelløb i benene og er klar til at hjælpe kaptajner - men han håber alligevel på at sætte et tidligt aftryk

Giro d'Italia var god for Magnus Cort. Han vandt 10. etape, og selvom han havde lidt sygdom undervejs, sluttede han godt af og blev treer på kongeetapen to dage inden løbets slutning.

Siden har han ikke været på konkurencecyklen - han har kun trænet hjemme i Andorra. Men han håber, at han står godt forud for Touren, der bliver skudt i gang lørdag.

- Jeg tror det. Jeg har ikke kørt cykelløb i fire uger. Det er helt efter planen, men jeg skal lige i gang også.

- Men jeg føler, at det går godt til træning. Det kan være, at jeg lige skal finde rytmen i de første par etaper, men når tingene er gået godt siden Giroen, hvor jeg også kom godt ud, så er det et godt tegn, siger Magnus Cort.

EF Education-EasyPost er kommet til Tour de France med klassementhåb bundet op på især Richard Carapaz og Rigoberto Urán, som Magnus Cort i høj grad skal assistere.

Det til trods håber han, at han kan stikke næsen frem allerede på løbets første etaper i Baskerlandet.

- Ikke 1. etape, den er for hård, men det kan være allerede på anden etape, at der er muligheder for mig.

- Men det kommer an på, hvad der sker på 1. etape, siger Magnus Cort.

Håber på ro

På lørdagens 1. etape er Côte de Pike 10 km fra mål det helt store spørgsmål. Den er 2 km lang og stiger 10 procent - og især den sidste kilometer er stejl.

Derfor er det mest sandsynligt, at det bliver et slag mellem klassementrytterne. På den måde bliver der måske mere råderum for ryttere som Cort på 2. etape, der som den første byder på en stribe korte, men hidsige stigninger på vej til mål.

- Starten på Touren er hårdere i år end andre år, som jeg ser det. Stigningerne er ikke så lange, så tidsforskellene bliver måske ikke så store i mål.

- Men jeg håber alligevel, at der kommer lidt. For det giver noget ro i feltet, at klassementet bliver sat. Så vi ikke på syvende og tiende dag kører, og alle klassementfolkene tror, at de kan være med, siger Cort, der allerede har vundet to Tour-etaper og altså jagter et hattrick.

