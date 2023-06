Cort ryger på museum

Grauballemanden, Guldhornene og Jellingestenen

Listen over nationale klenodier man kan se udstillet rundt om i det danske land er lang, og nu får de selskab af endnu en nationalskat:

Magnus Cort.

Eller i hvert fald den bjergtrøje han erobrede under Tour de France i Danmark, samt den cykel hvormed han erobrede den.

Bornholmerens ejendele bliver således til museumsgenstande på Bornholms Museum, hvor man frem til august kan se dem vist frem i udstillingen ’Fra Benknuser til Concort’, der tager en med igennem dansk cykelsports historie.

Ifølge museumsinspektør Jakob Seerup så er Magnus Cort vigtig, når man snakker store bornholmere. Særligt efter hans mindeværdige præstationer i Tour de France sidste år.

- Jeg er ikke selv kæmpe cykelentusiast, men selv en vindtør museumsinspektør som mig har et forhold til, at vi har en lokal bornholmsk cykelstjerne.

Hovedpersonen selv finder det morsomt, at han i en alder af 30 år allerede er røget på museum.

- Det er sjovt. Man forbinder mest museer med forhistorien, så det er ret skægt, fortæller han til Ekstra Bladet.

Corts cykel og bjergtrøje på udstilling. Foto: Bornholms Museum

At blive historisk motiverer

Magnus Cort har sat adskillige rekorder undervejs i karrieren allerede.

Han er således den dansker i historien med flest Grand Tour-etapesejre med hele 9 styks, og så er han med i den ekslusive klub af danskere, der har vundet en etape i alle tre Grand Tours.

Cort fortæller da også, at det at præstere historiske bedrifter er noget af det, der er med til at drive ham fremad i tilværelsen.

- Det er ikke kun derfor, jeg kører på cykel, men det er spændende at være med til at sætte nye rekorder og opnå ting som kun få har været med til før. Det giver mig på en måde noget motivation, tror jeg.

Set i det perspektiv betyder det noget for ham at være værdig til at blive skrevet ind i dansk cykelsportshistorie på Bornholm Museum.

At det netop er på Klippeøen i Østersøen, hans cykel og bjergtrøje hænger til frit skue, er vigtigt for danskeren, der er stolt af sit bornholmske ophav.

-Jeg bærer det helt sikkert med stolthed. Selvom jeg kun har boet der halvdelen af mit liv, er det der, jeg hører hjemme og har haft min opvækst. Så det er klart, det har sat sit præg på mig. Jeg er langt fra at være catalaner. Det er Bornholm, der er min base i Danmark, og det viser jeg stolt frem, Fortæller Cort, der til dagligt er bosat i Andorra.

Corts status på Bornholm er også noget af det, der har berettiget at han skulle med på udstillingen, forklarer Jakob Seerup.

-Det er det med, at man har en lokal helt. Det giver lidt ekstra, at man kan sige, ”ham kender jeg”, når man følger cykling, og at der er lidt lokal stolthed forbundet med det. Der er ikke mange bjergetaper i Danmark, men vi der har prøvet at cykle op af Langebjerg op imod Hammershus kan skrive under på, at der er nogle stigninger rundt omkring,afslutter han grinende.

Mens hans genstande er på museum, drager Magnus Cort i juli til Frankrig, hvor han for femte gang skal deltage i Tour de France.