Cort tangerer Riis: Spurter sig til ny sejr i Vueltaen

Den danske cykelrytter Magnus Cort (EF) fortsætter med at vise storform i Vuelta a España.

Torsdag vandt danskeren løbets 12. etape efter en spurtduel med Andrea Bagioli (Quick-Step). Danskeren var kun få centimeter foran på målstregen.

Det var anden gang i år, at Cort kom først over målstregen i den spanske rundtur. Samtidig står han nu noteret for seks etapesejre i grand tour-løb i karrieren - fem i Vueltaen og en i Tour de France.

Dermed tangerer han Bjarne Riis' danske rekord for flest etapesejre i grand tour-løb.

- Andre gjorde arbejdet for os, og jeg skulle bare selv slutte det af. Det var rart at snyde de andre og feltet i dag. Jeg tog fordel af arbejdet fra de andre, siger Cort til TV2 Sport.

Vueltaen har været en succes for Magnus Cort, som også ser tilbage på et generelt godt år.

- Det er fantastisk. Det er ikke bare en god Vuelta. Det er ved at udvikle sig til en rigtig god sæson også, mener Cort.

Torsdagens etape var dog i fare for ikke at blive en spurtduel, da en stærk kvartet var stukket af på etapens sidste stigning, men under to kilometer før mål kom der samling på det hele, og derfra var bornholmeren næsten urørlig.

Undervejs nåede en lang række håbefulde ryttere at være en del af små udbrud, men hver gang blev de hentet af feltet uden store anstrengelser.

Derfor var alle favoritter stort set samlet før etapens sidste stigning, Alto del 14%, der som navnet antyder er stejl. Undervejs måtte flere af feltets tungeste ryttere opgive at følge med.

I front etablerede fire ryttere, Sebastián Henao, Romain Bardet, Jay Vine og Giulio Ciccone, et lille hul og var først over stigningens top.

På det tidspunkt var der cirka 19 kilometer til mål, hvoraf omtrent halvdelen var en nedkørsel.

Med syv ret flade kilometer tilbage var afstanden stadig over 30 sekunder op til den førende kvartet, og forrest i feltet trampede BikeExchange-holdet på livet løs for at få lukket hullet.

Det lykkedes med lige under to kilometer tilbage af etapen, men det var altså ikke til glæde for BikeExchange med Michael Matthews, for det endte med at være EF-holdet og Magnus Cort, som triumferede i spurten. Danskeren står nu noteret for 20 professionelle sejre i karrieren.

Tidligt på etapen styrtede østrigeren Tobias Bayer (Alpecin-Fenix) og så hårdt medtaget ud. Senere kom meddelelsen også om, at den 21-årige rytter var udgået af løbet.

Også ryttere som Primoz Roglic (Jumbo-Visma) og Adam Yates (Ineos) måtte en tur i asfalten undervejs på etapen, men begge nåede hurtigt tilbage til feltet.

I den samlede stilling fører nordmanden Odd Christian Eiking (Wanty) stadig med næsten et minut ned til Cofidis-rytteren Guillaume Martin. I pointkonkurrencen er Magnus Cort nummer to efter Quick-Step-rytteren Fabio Jakobsen.