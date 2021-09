Cort: - Vi har et sindssygt stærkt hold

BRUGGE (Ekstra Bladet): Med tre etapesejre i det nyligt overståede Vuelta a España er Magnus Cort en rytter, som manges øjne hviler på, når det gælder søndags VM-løb på landevejen.

Onsdag fik han afprøvet kroppen på maksimum for sidste gang, inden det går løs på VM-ruten fra Anderlecht til Leuven øst for Bruxelles, og han var tilfreds med det, han mærkede i VM-holdtidskørslen.

- Det her var helt sikkert en pejling på min aktuelle form, selv om det var noget helt andet end det, der venter søndag. Umiddelbart føles det godt, sagde Cort, da han rullede til den danske lejr med sine holdkammerater i disciplinen Mixed Relay.

Holdtidskørslen, hvor først tre mænd og siden tre kvinder kører i kamp mod uret, sluttede med sejr til Tyskland. Danmark blev nummer seks til trods for det, Cort kaldte ‘et rigtigt stærkt holdløb’.

Holdtidskørslen var hans første løb efter Vueltaen, og han har brugt det spanske storløb som afsæt til VM, hvor han, Mads Pedersen og Kasper Asgreen nævnes som de tre, der skal køres for på det danske landshold, der består af otte ryttere.

- Jeg tror nu også, at Valgren har kørt sig ind i kampen med sine to sejre i Italien for nylig, sagde Cort.

- Det understreger bare, at vi har et sindssygt stærkt hold i bredden, og vi skal udnytte, at vi ikke kører for bare én kaptajn.

- Vi har ikke den største favorit, så vi skal prøve at snyde belgierne og hollænderne i bredden - og alle de andre, selvfølgelig. Italienerne har også et virkelig godt hold, og der er i det hele taget ingen hold, der kommer her med en dårlig opstilling, sagde Cort.

Herrernes landshold til linjeløbet søndag udgøres af Magnus Cort, Mads Pedersen, Kasper Asgreen, Mads Würtz Schmidt, Mikkel Honoré, Mikkel Bjerg, Michael Valgren og Andreas Kron.

- Vanvittigt tragisk

BRUGGE (Ekstra Bladet): Under hele dette VM har Chris Anker Sørensens bratte død ligget som en dyne over arrangementet, men helt i den folkekære danskers ånd begynder glæden ved det rent sportslige at bryde igennem sorgen og modløsheden, som ramte mange i lørdags.

Magnus Cort stødte til landsholdstruppen efter ulykken, så han bearbejdede selv det store chok, der ramte.

- Det sad især i de første dage dybt i mig. Det er vanvittigt tragisk, hvad der skete, siger Magnus Cort til Ekstra Bladet.

- Det er ikke nyt, at folk dør i trafikken, men det gør selvfølgelig ekstra ondt, når det rammer en, man kender.

- Det ramte mig ret hårdt, og jeg håber at familien er i stand til at komme videre på den bedst tænkelige måde, siger Cort.

