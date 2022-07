Corts drøm: En uge i prikker

Efter tre etaper i Danmark fortsætter Tour de France-feltet nu til moderlandet til de resterende 18 af slagen i årets udgave. Og det bliver med en dansker i den berømte prikkede bjergtrøje.

Magnus Cort, som erobrede trøjen på 2. etape til Nyborg, drog på et 130 kilometer langt solotogt søndag mellem Vejle og Sønderborg for at sikre sig, at han også var iklædt trøjen, når feltet skulle til Frankrig.

Han snuppede de tre bjergpoint, der var undervejs, og har nu samlet alle de seks point, som lå og ventede på de danske bakker.

Straks de rammer Frankrig, venter der fra 4. etape og frem tre kuperede dage, men Cort har i sinde at forsvare sin prikker godt ind i næste uge.

- Jeg kunne godt tænke mig at beholde den en uge i alt, siger Cort om trøjen.

Dermed insinuerer han også, at han er klar til at gå med i udbrud allerede fra tirsdag, når det kuperede terræn i Nordfrankrig tårner sig op.

Her får han næppe den støtte, som han har mødt på de danske landeveje, der har været pakket med danske fans langs det meste af ruterne. Det hjalp også Cort på hans solotogt søndag.

- Det var næsten ikke hårdt, for jeg blev hjulpet så meget derude. Jeg sad et par gange og tænkte, der var lidt meget modvind, men to minutter efter stod der folk igen og skreg, fortæller bornholmeren.

Som eneste mand i etapens eneste udbrud var det let for ham at snuppe de bjergpoint, han drog afsted for.

- Jeg havde ikke tænkt, at jeg ville forsøge at komme afsted alene, men da det skete, tænkte jeg, at det var meget perfekt. Det var jo nærmest én stor hyldestrunde, lyder det med et smil fra EF-danskeren.

- Det var vist mit første soloudbrud i karrieren, og når det endelig skal være, så gjorde det ikke noget, at det var på dansk grund og i bjergtrøjen.

