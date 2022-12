Corts indbakke bugner: Har fået frække tilbud

Magnus Cort kan godt mærke, at han i år fik et folkeligt gennembrud i Tour de France i Danmark. Indbakken bugner, men danskeren nyder, at han stadig kan passe sig selv.

Magnus Cort i udbrud iført prikker.

For rigtig mange danskere er dette billedet på sommerens Tour de France i Danmark.

Her var bornholmeren i udbrud hver dag på dansk grund, inden han senere i løbet også kørte sig til en smuk etapesejr.

Til Ekstra Bladet fortæller den 29-årige dansker nu, hvor det hele er kommet lidt på afstand, at han priser sig lykkelig for at have haft de magiske dage i Danmark, og at han nok har undervurderet det store folkelige gennembrud, han har fået.

- Det er nok større end jeg havde forestillet mig. Jeg tænkte, det kunne være sjovt at tage bjergtrøjen i mit hjemland, men jeg havde ikke forudset, hvor stort det ville være. Bjergtrøjen i Tour de France i Danmark og etapesejren var kæmpestort og er noget jeg altid vil have med mig.

Han kan da også mærke, at han nu er blevet et kendt ansigt og navn iblandt de danskere, der måske ikke vidste, hvem han var før.

Magnus Cort fik en forsmag på den store berømmelse under Touren i Danmark. Foto: Claus Bonnerup

- Jeg kan godt mærke en forskel. Jeg har ikke været så meget i Danmark, men jeg ved det godt. Jeg kan også se, at når der bliver snakket om Touren i Danmark, så er det tit med et billede af mig. Så selvom Vingegaard vandt løbet, bliver den danske del tit forbundet med mig.

Magnus Cort endte med at have seks dage i den prikkede bjergtrøje i Tour de France. Dagen efter han mistede den toppede han så sit Tour de France med en hårdt tilkæmpet etapesejr på niende etape.

Indbakken bugner med henvendelser

Der er også sket en forskel i indbakken hos den lynhurtige cykelrytter. Den bugnede i ugerne efter Tour de France med alle former for invitationer og tilbud.

- Jeg kan godt mærke det på sociale medier. Der er flere henvendelser, end der plejer at være. Jeg er også blevet inviteret til alle mulige forskellige Award-shows. Det er nok ikke hvert år, jeg bliver det.

Der har også været tilbud fra det modsatte køn, men her er der dårligt nyt til eventuelle bejlere:

Cort i den prikkede bjergtrøje. Foto: Claus Bonnerup

- Jeg har ikke fulgt op på nogen beskeder, men jeg har fået et par tilbud. Jeg havde faktisk en kæreste under Touren, som jeg så ikke er sammen med mere. Nu ser jeg en anden.

Magnus Cort bor til dagligt i Girona, så i modsætning til andre kendisser herhjemme mærker han ikke den samme opmærksomhed omkring ham, når han slentrer igennem sit nabolag i det nordlige Spanien.

Denne fred og ro passer den dedikerede rytter meget fint.

- Nogle gange kan det sikkert være meget rart at tage ud og glæde sig over det. Men jeg kan ret godt lide, at jeg kan gå rundt og være mig selv uden at skulle skrive autografer.

Det betyder dog meget for ham at have haft oplevelsen under Tour de France, i en sæson der ellers kun bød på en enkelt sejr og ellers var plaget af styrt og sygdomme.

- Det er vigtigt, jeg har de succeser, når det ellers er gået op og ned. Hvis vi ser bort fra bjergtrøjen og etapesejren i Touren, så var det en ret jævn sæson.

I år er fokus igen på Tour de France samt Giro d’Italia for Magnus Cort.