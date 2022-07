Corts missede finale var en del af planen

Da den fem mand store frontgruppe ramte det sidste brostensstykke på onsdagens 5. etape af Tour de France, så vinderchancerne gode ud for Magnus Cort (EF).

Den udbrudshungrende dansker var på papiret den hurtigste mand i gruppen, som dog også talte holdkammerat Neilson Powless.

På det sidste brostensstykke trykkede Powless speederen i bund, og Cort blev efter endnu en lang dag i udbrud sat som den eneste i gruppen.

Det lignede udefra set en stor fejl af EF-holdet i bestræbelserne på at få Powless i den gule førertrøje. Powless kom ikke i gult, men ifølge Cort kørte hans amerikanske holdkammerat helt efter planen, selv om det kostede en mulig dansk etapesejr.

- Jeg var der for at køre for Nelson, så jeg tog mange hårde føringer hele dagen for at holde os fremme, og det ramte mig til sidst. Der sad jeg og krampede, hver gang der skulle trædes lidt ekstra til, siger Cort til TV 2.

EF-holdet landede mellem to stole, da spurthurtige Cort ikke kom med i finalen, mens Powless blev firer og ikke fik den gule trøje.

Alligevel mener Cort, at holdet kan være tilfreds med etapen.

- Normalt ville der komme en gruppe op bagfra, men vi endte med at holde hele vejen hjem, og desværre gik finalen ikke helt vores vej. Men Nelson vandt da lidt tid til klassementet i hvert fald, så det var ikke en dårlig dag, siger han.

Undervejs så det helt mystisk ud, da holdkammerat Alberto Bettiol pludselig satte sig frem og skruede tempoet i hovedfeltet op, mens Cort og Powless sad forrest.

Det åd af udbrydernes forspring, hvor EF ellers sad med de bedste kort på hånden. Det kunne Cort dog ikke forklare efter etapen.

- Det ved jeg ikke. Jeg har ikke selv set løbet. Jeg vidste godt, de sad og holdt sig fremme, som de er nødt til, lyder det til TV 2 fra danskeren i den prikkede bjergtrøje.

