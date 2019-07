Cykel-boss efter mystisk hændelse: - Jeg er forvirret

BAGNÈRES-DE-BIGORRE (Ekstra Bladet): Det er ikke de store skåltaler, der bliver holdt ved Bahrain-Meridas middagsbord til aften.

Holdkaptajn Vincenzo Nibali er syg og var ikke i stand til at køre med om etapesejre - og undervejs på etapen valgte holdets anden store stjerne, verdensmesteren i enkeltstart, Rohan Dennis, simpelthen at parkere sin cykel og stå af.

Til stor undren for alle - ikke mindst cheferne på holdet, hvor ledende sportsdirektør Gorazd Stangelj efter etapen ikke kunne give mange svar.

- Jeg er også forvirret. Og skuffet.

- Det var hans beslutning at stoppe – ikke vores, sagde sloveneren.

Dennis var en del af dagens store udbrud, men han stoppede i spisezonen og bad om at blive kørt til mål. Her gik han direkte i holdets bus, tog et bad, og forlod så Bagnères-de-Bigorre sammen med sin agent, Andrew McQuaid.

Ingen forklaring - heller ikke til holdet.

- Vi så hans cykel holde bag bilen i spisezonen, og så stoppede vi. Vi kunne ikke køre mod kørselsretningen, så jeg ringede til bilen og bad om at få Rohan i røret og få ham til at køre videre. Det ønskede han ikke, sagde Stangelj.

Rygterne florerer om et skænderi ved bussen i startbyen Toulouse, hvor agenten også blev set i samtale med Ineos-boss Dave Brailsford.

Det kendte Stangelj intet til, men han ærgrer sig over at se favoritten til fredagens enkeltstart på den måde forlade scenen.

Han nægtede, at det skulle have noget med Dennis' form at gøre, og han kunne ikke fortælle, hvad denne sag ender med.

- Det er for tidligt at tale om konsekvenser. Det er øjeblikket at få renset luften og tage beslutninger for fremtiden.

- Vi har brug for at tale med ham på hotellet, sagde Gorazd Stangelj.

Han blev i sagens natur bombarderet med spørgsmål og måtte på et tidspunkt konstatere, at australieren kan være noget af en håndfuld at arbejde med.

- Han er speciel – det er alle mestre. Når han vil have noget, er han 100 procent på det. Det er ikke helt enkelt at gøre alle tilfredse. Det er ikke let at få alt 100 procent i et løb.

- Men det er også svært at vinde, når man ikke deltager.

- Ja, det er endnu sværere.

Rohan Dennis vandt VM i enkeltstart sidste år, og han har planer om at forsøge at tage time-verdensrekorden næste år.

