Cykel-stjerne ramt af uheld: Farvel til foråret

Fabio Aru kommer ikke med i Giro d'Italia, efter at han har fået konstateret en indsnævret pulsåre

Forårssæsonen er forbi for cykelstjernen Fabio Aru.

Den 28-årige italiener har problemer med en pulsåre og skal opereres.

Han kommer ikke til at køre løb i de næste tre-fire måneder og går derfor blandt andet glip af hjemlandets store etapeløb, Giro d'Italia.

- Grundige undersøgelser har vist, at Fabio Aru har en indsnævring af bækkenpulsåren i venstre ben, hvilket forhindrer en tilstrækkelig blodforsyning, når man forsøger at yde en maksimal indsats, skriver Arus hold, UAE Emirates i en pressemeddelelse.

Aru har haft svært ved at ramme det forventede niveau i denne sæson og har på det seneste også følt svaghed i lemmerne efter træning og løb.

Det fik holdet til at underkaste ham en grundig undersøgelse, og det er den, der nu har påvist en indsnævret arterie.

- I de kommende dage skal Aru gennemgå en ballonoperation og skal derefter holde sig fuldstændig i ro i en måned.

- Der vil formentlig gå tre til fire måneder, før han er tilbage, siger UAE Emirates cheflæge Jeroen Swart.

Aru selv har modtaget diagnosen med blandede følelser.

- På den ene side kan jeg kun være glad for, at man har fundet problemet. På den anden side er jeg træt af, at jeg endnu engang er ramt af uheld, siger Aru.

Tidligere i karrieren er han samlet blevet nummer to og tre i den italienske Grand Tour. I 2015 vandt han også Vuelta a España.

