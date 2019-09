Cykel-VM til Danmark

VM i banecykling i 2024 skal køres i Ballerup Super Arena.

Det meddeler Sport Event Denmark i en pressemeddelelse fredag.

Danmark er en stor nation i banecykling - både hvad angår medaljer, traditioner og evnen til at være vært.

Senest Danmark var VM-vært i banecykling var i 2010, og 14 år senere er det altså igen på dansk jord, at der skal fordeles VM-medaljer på den ovale bane.

- Danmark er en nation med stolte banecyklingstraditioner, og jeg har svært ved at forestille mig noget smukkere end at se den ikoniske regnbuetrøje og en VM-medalje om halsen på en dansk banerytter i Ballerup, siger Danmarks Cykle Unions formand, Henrik Jess Jensen, i pressemeddelelsen.

Ballerup var også VM-vært for banerytterne i 2010 og i 2002.

- Ballerup er som København en cykelby. Det bliver tredje gang, vi holder VM i banecykling, og vi er stolte af at trække verdens bedste cykelryttere til Ballerup Super Arena, siger borgmester Jesper Würtzen.

Danmark har været VM-vært i banecykling 11 gange i historien. Ballerup har været vært de seneste to gange - og bliver det altså for tredje gang i 2024.

Tidligere var Ordrup banecyklingens mekka i Danmark - i alt ni gange var Ordrup VM-vært - første gang i 1896 og sidste gang i 1956.

Danmark har i de seneste årtier været vært for mange forskellige cykelmesterskaber, og der bliver arbejdet på at tiltrække andre mesterskaber end det bane-VM, der nu er sikret.

Det fortæller Lars Lundov, direktør i Sport Event Denmark.

- Tidligere på året var Danmark vært for UCI VM cyklecross, der foregik i Bogense, og der arbejdes på at skabe fundament for endnu flere UCI VM’er til diverse byer i Danmark, siger han.

2024 er også OL-år, Paris er vært for legene til den tid. VM i Ballerup bliver kørt i oktober 2024 - efter OL i Frankrig.



