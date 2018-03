Cykelboss anklaget i sprængfarlig sag: Nu falder hammeren

Retten i Liège i Belgien indleder tirsdag morgen korruptionssagen mod Astana-boss Alexandr Vinokurov, som er anklaget for at have købt sig til sejren i Liège-Bastogne-Liège i 2010

Efter alt at dømme vil forsvareren forsøge at få sagen udsat endnu en gang, men hvis hans juridiske kneb fejler, er tirsdag dagen, hvor Astana-boss Alexandr Vinokurov kan blive idømt op til tre års fængsel og en kæmpebøde for korruption.

Vinokurov er tiltalt for at have købt sig til sejren i forårsklassikeren Liège-Bastogne-Liège i 2010 ved at have lovet sin udbrudskammerat og personlige ven, russeren Alexander Kolobnev, lidt over en million kroner for ikke at køre om kap mod stregen.

Kolobnev er også tiltalt og står til samme straf som Vinokurov.

Journalisten Arnaud Bisschop, der har base i Liège, har fulgt sagen nøje for mediehuset Sudpresse, og han vurderer, at Vinokurovs advokat vil søge sagen udsat, når retten er sat tirsdag klokken 9. Årsagen er, at Vinokurov ikke menes at kunne være til stede i Belgien på grund af travlhed.

Liège-Bastogne-Liège var en umådelig triumf for Vinokurov, som afsonede to års karantæne for bloddoping frem til august 2009. Det var hans anden sejr i løbet, og sammen med Amstel Gold Race (2003) og OL-guldet i 2012 gav den ham et fornemt eftermæle som en af sin generations største ryttere.

Alexandr Vinokurov er på sjette år chef for Jakob Fuglsang, som han sætter højt og har givet et stor ansvar på holdet som kaptajn. Foto: Ernst Van Norde.

Halvandet år efter løbet anklagede det schweiziske magasin L'Illustre Vinokurov for bestikkelse, idet han skulle have betalt Kolobnev for at tabe spurten. De to talte tydeligvis sammen på vej mod målstregen på et tidspunkt, hvor det stod klart, at de ville holde det jagtende felt bag sig, men Vinokurov og Kolobnev har siden pure afvist, at de indgik en lyssky aftale.

L'Illustre hævdede at kunne dokumentere, at Vinokurov havde betalt Kolobnev 100.000 euro – cirka 750.000 kroner – for at tabe. E-mail udvekslet mellem de to ryttere kom også til mediernes kendskab, og de lod forstå, at der var indgået en aftale af en art. Vinokurov har hævdet, at brevene er fabrikerede og er knyttet til ham af hackere med det formål at skade ham.

Senere blev beviser på pengeoverførsler fra Vinokurov til Kolobnev fremført, hvilket blot fik Vinokurov til at fastslå, at det ikke var usædvanligt for ham at låne sine venner penge.

Ifølge den Liège-baserede avis La Meuse er Vinokurov tiltalt for at have tilbudt og siden betalt 150.000 euro til Kolobnev. 100.000 euro blev overført til Kolobnevs konto 12. juli 2010, mens 50.000 euro skiftede ejermand 28. december samme år.

Ifølge La Meuse er strafferammen for de forbrydelser, Vinokurov og Kolobnev er tiltalt for, fængsel fra et halvt år til tre år og bøder på op til 350.000 euro, hvilket svarer til 2,6 millioner kroner.

Belastende e-mail: Her er den mailudveksling, som Vinokurov og Kolobnev angiveligt havde i kølvandet på Liège-Bastogne-Liège, som blev kørt 25. april 2010: Vinokurov (26. april): ’Tak endnu en gang for alt, hvad du har gjort’. Kolobnev (26. april): ’Jeg minder dig om, at for mig var det en enorm chance. Jeg ved ikke, om det gav mening for mig at gøre, hvad jeg gjorde. Jeg gjorde det først og fremmest på grund af mit venskab med dig og af hensyn til din situation’. Kolobnev (26. april): ’Selv min kone var ikke alt for ked af, at jeg blev nummer to, når du nu vandt. Havde der været en anden i dit sted, havde jeg kunne køre efter sejren, hæderen og bonussen […] nu kan jeg ikke gøre andet end at vente tålmodigt på at få at vide, om det hele var forgæves […] her er en kopi af alle mine bankoplysninger og slet denne mail fra din mailboks, for ellers risikerer jeg at få skåret nosserne af. Giv lyd, så jeg kan kontrollere, at alt er gået godt’. Vinokurov (18. maj): ’Du har gjort alt korrekt. Tag det roligt. Som du har sagt, så er jorden rund, og den gode Gud ser alt. Derfor, endnu en gang, tak. Du vil omsider vinde mesterskabet, tror jeg. Du skal ikke bekymre dig om aftalen, for jeg ordner alt. Vent blot lidt endnu på, at jeg kan gøre det’. Kilde: www.lameuse.be

