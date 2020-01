Cykelboss i kovending om Riis

Ordet ‘velkommen’ kan han ikke få over sine læber, men David Lappartient, præsident for den internationale cykleunion UCI, anerkender, at Bjarne Riis har al mulig ret til igen at arbejde på højeste niveau i cykelsporten.

Det fastslår han i et interview med Velonews foretaget i Australien ved årets første World Tour-løb, Tour Down Under.

Ingen har vist været i tvivl om Riis' rettigheder, men Lappartient har tidligere i stærke vendinger lagt afstand til ledere i cykelsporten med dopingplettet fortid, hvorfor hans aktuelle holdning til Riis er interessant.

- Der er ryttere, der dopede sig i deres epoke, og som i dag ikke er velkomne i cykelsportsmiljøet. De har påført sporten umådelig skade, og de må leve med konsekvenserne, sagde Lappartient til avisen Luxembourger Wort kort efter, at han var tiltrådt posten som UCI-præsident i 2017.

- Forhenværende dopere har intet at gøre i cykelsporten. Hvis Bjarne Riis i morgen fejrede sit comeback, ville det ikke være godt for sporten. Han kan for min skyld elske cykelsporten, men han behøver ikke at stå i forreste række ved løbene, sagde Lappartient dengang.

I dag anlægger han en mere pragmatisk holdning.

- Han har ret til at vende tilbage, idet han fuldt ud har erkendt, at han handlede forkert som rytter. Han har ret til at vende tilbage til cykelsporten, siger Lappartient til Velonews.

Riis forlod World Touren i marts 2015, da han på dramatisk vis brød med den russiske milliardær Oleg Tinkov, som havde købt Riis’ hold og ansat ham som teammanager. Det ansættelsesforhold ophørte brat med det, Tinkov kaldte en fyring, mens Riis fastholdt, at der var tale om en fælles aftale.

David Lappartient har tidligere ikke lagt skjul på sin modvilje mod dopingsyndere, som arbejder i cykelsporten, men nu holder han sig til at fastslå, at reglerne ikke forhindrer et Riis-comeback. Foto: DENIS BALIBOUSE/Ritzau Scanpix

8. januar i år annoncerede Riis, at han og hans kompagnoner i Virtu Cycling Group havde indgået aftale om at overtage en tredjedel af Ryder Cycling, som driver World Tour-holdet NTT Pro Cycling.

Riis’ comeback som teammanager blev mødt med blandede reaktioner, hvoraf de negative relaterede sig til Riis’ fortid som dopet Tour de France-vinder og ejer af et World Tour-hold, hvor der foregik doping, uden at Riis skred ind.

- Jeg forstår folks reaktioner, men som UCI-præsident må jeg slå fast, at han har ret til at vende tilbage til sporten, siger Lappartient til Velonews.

- Jeg er sikker på, at han har lært sin lektie af fortiden, så han kan være stærkere i fremtiden.

UCI-regler indført i 2011 afskærer dopingsyndere fra at få licens til at arbejde i cykelsporten, men reglerne gælder kun forseelser begået efter, at reglerne trådte i kraft.

Derfor findes der i dag talrige tidligere dopingsyndere, som har fast arbejde som sportsdirektører i det professionelle felt.

Se også: Riis opgiver endnu et projekt

Se også: Holdlæge: Pille-forbud har betydet færre styrt

Se også: Handler i 11. time: Kæmpe VM-ændring

Se også: Nu skal stjernerne passe på: Udbredt stof bliver forbudt

Ordkrig i Touren: 'Han fornærmer 35.000 franske borgmestre'