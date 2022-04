Cykelforbund forbyder transkvinder at konkurrere

Det bliver forbudt for transkvinder at konkurrere på eliteniveau i cykelsport i Storbritannien.

Det er konklusionen som følge af, at British Cycling, der er det øverste organ inden for cykelsport i Storbritannien, har suspenderet sin politik på området.

Det fremgår af en meddelelse på forbundets hjemmeside fredag.

De nu tidligere regler tillod transkvinder at konkurrere, hvis de havde en tilstrækkelig lav mængde testosteron i kroppen i en periode på 12 måneder forud for konkurrencen.

I sidste måned nægtede Det Internationale Cykelforbund (UCI) den transkønnede cykelrytter Emily Bridges at stille op i det britiske mesterskab i disciplinen omnium.

Det Britiske Cykelforbund, British Cycling, havde ellers givet Bridges grønt lys til at deltage, hvilket ifølge The Guardian havde skabt uro hos nogle af konkurrenterne. Flere overvejede således at boykotte mesterskabet, der afvikles lørdag.

Ifølge BBC har en gruppe kvindelige cykelryttere skrevet et brev til UCI, hvori de opfordrede forbundet til at 'ophæve' de regler, som forbundet nu har suspenderet omkring deltagelse af transkønnede.

I september 2021 konkluderede en undersøgelse foretaget af Det Britiske Idrætsforbund samt de nationale forbund i England, Skotland, Nordirland og Wales, at 'et dæmpet niveau af testosteron næppe vil garantere fairness mellem transkvinder og biologisk fødte kvinder i sport'.

British Cycling skriver i meddelelsen, at transkønnede og nonbinære atleter fortsat må konkurrere på amatørniveau.

Der vil inden for de kommende uger blive foretaget en fyldestgørende evaluering af politikken på området, oplyser British Cycling i meddelelsen.