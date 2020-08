Cykelhold klager: Tilskuere bærer ikke mundbind

Cykelsporten er vendt tilbage med et hav af restriktioner, som skal forhindre smitte med coronavirus.

Men særligt på ét punkt er der plads til forbedring, mener Sunweb. Cykelholdet har sendt en klage til rytternes fagforening (CPA) over, at publikum ikke bærer mundbind langs vejen, når rytterne drøner forbi.

Det fortæller Sunweb-rytteren Nicolas Roche, der i sidste uge deltog i etapeløbet Critérium du Dauphiné i Frankrig.

- Vi følte ikke, at der var særlig mange, der havde det (mundbind, red.) på. Det har været rigtig fint i start- og målområderne, hvor de fleste har mundbind på.

- Men når vi kører på stigningerne, har de fleste ikke mundbind på. Vi har lavet en fuld rapport og sendt den til CPA, siger han ifølge cyclingnews.com.

Ifølge Roche er det vigtigt at gøre løbsarrangøren ASO opmærksom på problemet, da ASO også står for at arrangere Tour de France, der starter lørdag i næste uge.

- Det er vigtigt at nævne alle problemerne nu, så der kan gøres noget ved det før Touren, siger den irske cykelrytter.

Sunweb er desuden på linje med flere prominente ryttere, der har erklæret sig utilfredse over lørdagens etape.

Her kørte rytterne ned ad bjerget Col de Plan Bois, hvor vejens beskaffenhed forårsagede et styrt, der tvang profiler som Emanuel Buchmann (Bora) og Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) til at udgå med skader. Også Thibaut Pinot (FDJ) var i asfalten, men kørte videre trods smerter.

Critérium du Dauphiné blev vundet af EF-colombianeren Daniel Martinez.

